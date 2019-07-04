Экс-начальника томского ГУ МЧС посадили на семь лет за взятки

Бывшего руководителя ГУ МЧС по Томской области суд приговорил к семи годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в 900 тысяч рублей.

Бывший силовик признан виновным в получении взятки в крупном размере, сообщили в региональном Следственном управлении СК РФ.

По данным следствия, глава областного управления МЧС летом прошлого года взял 300 тысяч рублей у директора одной из коммерческих фирм в обмен на предоставление лицензии. Согласно документу, компания получала право на монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. При этом фирма работала с нарушениями требований к соискателю лицензии, в частности, не имела необходимых документов и оборудования.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, собранным томским областным управлением ФСБ. Подсудимый виновным себя не признал, однако суд счел достаточными доказательства, собранные следствием.