Новости

Hyundai тестирует очень "злой" хэтчбек i30 N 10:16
Экс-начальника томского ГУ МЧС посадили на семь лет за взятки 10:15
Молодые специалисты устремились на работу в Швейцарию 10:12
Уральцам-фронтовикам вручили медали в честь освобождения Минска от фашистов 10:00
Для борьбы с пожарами в Красноярском крае вызовут искусственные осадки 09:55
В Башкирии обрушился мост из фильма "Вечный зов" 09:54
Как выросла средняя цена на новый автомобиль в России 09:42
Мэр Симферополя предложила установить памятник цапле 09:40
Более 850 пар выбрали для регистрации брака необычные площадки в Москве 09:36
В Сибири придумали, как спасти машины от износа 09:28
Всем пострадавшим во время салюта в Минске оказана медпомощь 09:25
Река вновь подтопила пять сел в Иркутской области 09:10
В Зауралье в детсаду во время сончаса с потолка обрушилась штукатурка 09:03
Заявление МИД Великобритании о Крыме вызвало недоумение у Москвы 09:00
На Волге опрокинулась лодка с пятью пассажирами 09:00
Названы самые популярные гастрономические фестивали страны 09:00
В Прикамье осудили курьера, перевозившего крупную партию наркотиков 08:50
Суд запретил Трампу тратить средства Пентагона на возведение стены 08:45
В Москве сегодня будет прохладно и ветрено 08:41
Липовая компенсация: Приставы предупредили о новом виде мошенничества 08:36
В Японии более миллиона человек эвакуируют из-за ливней 08:27
В Краснодаре загорелся крупный склад на площади 1,2 тыс квадратов 08:25
В Тюмени задержали участников конфликта со стрельбой в ТЦ 08:19
Венесуэла предупредила американцев о невозможности их защиты 07:45
Назван препятствующий раку и диабету популярный напиток 07:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
В "РГ" обсудят первый этап выпуска косаток и белух в Охотское море
В "РГ" обсудят первый этап выпуска косаток и белух в Охотское море
04.07.2019 10:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-начальника томского ГУ МЧС посадили на семь лет за взятки

Текст: Никита Зайков (Томск)

Бывшего руководителя ГУ МЧС по Томской области суд приговорил к семи годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в 900 тысяч рублей.

Фото: iStock
В Новосибирске топ-менеджер Росавиации пойдет под суд за взятки

Бывший силовик признан виновным в получении взятки в крупном размере, сообщили в региональном Следственном управлении СК РФ.

По данным следствия, глава областного управления МЧС летом прошлого года взял 300 тысяч рублей у директора одной из коммерческих фирм в обмен на предоставление лицензии. Согласно документу, компания получала право на монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. При этом фирма работала с нарушениями требований к соискателю лицензии, в частности, не имела необходимых документов и оборудования.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, собранным томским областным управлением ФСБ. Подсудимый виновным себя не признал, однако суд счел достаточными доказательства, собранные следствием.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск Борьба с коррупцией
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Заявление МИД Великобритании о Крыме вызвало недоумение у Москвы
Владимир Путин озвучил условие переговоров с Киевом
Пушков раскритиковал желание Украины помешать России в ПАСЕ
Обещанные Трампом танки оказались ржавыми и без стволов
Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД