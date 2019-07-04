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04.07.2019 08:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Плантации для леса

Текст: Александр Онучин (директор Института леса им. В. Н. Сукачева (Красноярск), профессор)
Российская газета - Экономика Сибири № 144(7902)
У нас в стране до сих пор доминирует экстенсивная модель развития лесной отрасли, когда эксплуатируют в основном пионерные леса - то есть каждый раз осваиваются новые участки. В результате лесные насаждения не успевают обновляться, использованные участки зарастают низкосортной древесиной.

Экстенсивная модель развития привела к негативным изменениям в структуре лесного фонда и дефициту качественного сырья. Со второй половины XX века доля площадей, занятых наиболее ценными спелыми и перестойными насаждениями, сократилась в 1,4 раза. Несмотря на достаточно большие объемы восстановительных работ, выбывающие запасы леса восполняются спелыми и перестойными древостоями только на треть.

Фото: Анатолий Белоногов.
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Конечно, по регионам ситуация неодинаковая. Так, в Алтайском крае доля спелых и перестойных лесных насаждений, наоборот, растет и уже значительно превышает долю молодых и приспевающих. Это другая крайность, которая в дальнейшем также грозит экологическими рисками. Например, в Карелии очень низка доля приспевающих насаждений, следовательно, уже через двадцать лет там столкнутся с проблемой дефицита сырья для переработки.

В Сибири основным методом лесовосстановления считается естественное возобновление, когда благодаря правильному уходу под кронами взрослых деревьев образуется так называемый "подрост". Опыт искусственного лесовосстановления показывает, что эффективность его невысока. Созданные человеком лесные культуры часто гибнут в суровых условиях, такие участки требуют тщательного ухода и неоднократного проведения восстановительных мероприятий.

Каков же выход из этой ситуации? На наш взгляд, нужно внедрять систему устойчивого лесопользования, когда доли молодняка, среднеспелых, приспевающих и спелых, перестойных насаждений примерно одинаковы. Тогда выбывание лесных культур будет планово восполняться такими же объемами подрастающих насаждений. Если же будем применять экстенсивную модель, то уже в ближайшие годы столкнемся с дефицитом качественного сырья.

Кроме того, нужно более активно развивать глубокую и безотходную переработку древесины. Это позволит сокращать вырубку лесных насаждений, поскольку сегодня около половины заготавливаемой древесины уходит в отходы. Интенсивная модель лесопользования предполагает и создание специальных плантаций для выращивания промышленного леса. Для этого необходимо определить участки с самым высоким приростом лесных насаждений и благодаря внесению удобрений и своевременному уходу получать на них в два, а то и два с половиной раза больше древесины, пригодной для дальнейшей переработки, нежели на обычных участках.

Под ведение интенсивного лесного хозяйства в Сибири можно выделить десять-пятнадцать процентов лесного фонда и на этих землях получать до пятидесяти-шестидесяти процентов всей промышленной древесины. Высокопродуктивные лесные плантации можно создавать и в ленточных борах.

В Западной Европе давно перешли на интенсивную модель ведения лесного хозяйства. Конечно, в Европе климатические условия более благоприятны, но земли не так много, чтобы расширять лесные массивы, поэтому там интенсифицировали процесс лесопользования.

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