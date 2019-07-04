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04.07.2019 08:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Цифровые перемены

Текст: Вячеслав Селиверстов (заведующий Центром стратегического анализа и планирования Института экономики и организации промышленного производства СО РАН )
Российская газета - Экономика Сибири № 144(7902)
У Новосибирска большие перспективы создания цифрового пространства. И мы видим, что оно достаточно эффективно здесь развивается.
Фото: iStock
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Город формально занял место столицы Сибири по расположению управленческих органов власти, это главный научный, инновационный и образовательный центр востока страны, транспортный, экономический и логистический хаб. Он также может претендовать на роль столицы цифровой экономки в Зауралье. Стать лидером в этом направлении ему позволяют географическое положение, мощные научные школы и инновационные компании, которые выросли в Академгородке.

В рамках проекта развития Новосибирского научного центра "Академгородок 2.0" запланировано сформировать пилотные зоны для тестирования цифровых продуктов и решений в рамках программы "Цифровая экономика". Важное направление - создание цифровой платформы для уличной автоматизации, управления энергетическими потоками на уровне домов.

В Новосибирске обозначился ряд приоритетных направлений - электроника, телемедицина, искусственный интеллект, телекоммуникации, энергосбережение. Уже реализуются пилотные проекты "Умный регион" и "Умный дом". Первым шагом станет внедрение цифровых платформ и сервисов по вовлечению горожан в управление городскими процессами.

Также в числе городских проектов - "Умная остановка", "Умная школа", "Умное ЖКХ", цифровая модель территории Центрального округа. В Новосибирске - одном из первых в России - внедрены системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.

Новосибирская область активно включилась в реализацию национального проекта "Цифровая экономика". Регион стал пилотным по внедрению четырнадцати "суперсервисов" - комплексных государственных услуг, полностью переведенных в электронный вид. В их числе - "Рождение ребенка", "Переезд в другой регион", "Социальная поддержка онлайн". Это значит, что по одному обращению гражданин сможет получить весь необходимый ему набор пособий, документов и справок онлайн, без посещения госорганов.

Не все сразу получается. При этом очень важно взаимодействие науки, образования, бизнеса и промышленности. Цифровая экономика изначально предполагает интеграцию возможных участников. Это не просто банальная конкуренция, а взаимодействие нескольких игроков с целью создания совместного продукта и выхода на российский и международный рынки.

Что значит для обычного жителя цифровая экономика? Можно говорить об этом сколько угодно. Но никто не увидит цифровых перемен, если поедет в научную столицы Сибири - Академгородок - на старом автобусе, если будет просиживать часами в очередях в поликлинике или госучреждениях при оформлении документов. Создавая цифровую экономику, нужен комплексный подход, чтобы цифровые решения и технологии приносили пользу человеку.

Экономика Бизнес Инновации Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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