На Алтае сотни сельчан остались без транспортного сообщения

В пригороде Барнаула из-за нерасторопности чиновников несколько сел Первомайского района остались без транспортного сообщения - с первого июля из-за проблем с перевозчиком сюда перестали ходить маршрутки. Около 200 жителей деревни cеле Кислуха двое суток были отрезаны от мира, только недавно сюда пустили временный маршрут. Еще в нескольких селах людям приходится часами ждать автобуса или добираться на перекладных.

Причина транспортного коллапса тривиальна: перевозчику, выполнявшему рейсы, не продлили лицензию - он поздно подал документы и не успел устранить нарушения, выявленные госавтонадзором. А власти оперативно отреагировать на это не сумели.

- Сейчас мы проводим открытый конкурс, который определит нового перевозчика для обслуживания маршрутов № 250 и 251, - отметили в региональном министерстве транспорта. - А пока часть автобусов маршрута № 269 временно заезжают в села Повалиху и Кислуху.

Действительно, так. Но проблему это не решает, поскольку общее количество автобусов на этих маршрутах сократилось в два раза, что явно недостаточно, чтобы перевезти всех желающих. В результате маршрутки идут переполненными, а сельчане часами ждут возможности уехать.