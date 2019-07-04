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04.07.2019 11:41
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Основные магистрали в Новосибирской области ремонтируют по ночам

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Свыше 5,5 миллиарда рублей в этом году будет направлено на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). Из них - один миллиард рублей выделен Новосибирску.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Как отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Сергей Ставицкий, это серьезные средства, и спрос с подрядных организаций будет жесткий.

- Работы должны быть выполнены качественно. Реализация нацпроекта находится на контроле у губернатора Новосибирской области и у минтранса, - подчеркнул Сергей Ставицкий.

Фото: Правительство Новосибирской области
Новосибирский губернатор проверил реализацию "дорожного" нацпроекта

Представители ведомства в полночь проконтролировали ремонт одной из ключевых магистралей областного центра - улицы Гоголя. Ключевые магистрали Новосибирска решено ремонтировать по ночам, чтобы не создавать помех дорожному движению днем, когда его интенсивность в разы выше. Замминистра уточнил, что ночью работать безопасней и продуктивней.

По данным представителей подрядных организаций и заказчика (мэрии Новосибирска), на улице Гоголя предстоит отремонтировать участок протяженностью 1,3 километра - от улицы Мичурина до Ипподромской.

В этом году в рамках нацпроекта работы ведутся на 100 объектах области (всего по плану - 117). Кроме Новосибирска, новый асфальт в 2019 году появится на дорогах в городах Бердск, Искитим, Обь, наукограде Кольцово, на региональных и межмуниципальных автомагистралях. В нормативное состояние приведут почти 160 километров дорог. За шесть лет планируется отремонтировать, в том числе капитально, реконструировать и построить порядка 1,2 тысячи километров региональных трасс и 187,5 километра местных дорог.

Глава региона Андрей Травников 27 июня ознакомился с тем, как ведется ремонт дорог в Бердске и Искитиме. Губернатор отметил важность качественного выполнения работ и необходимость реагировать на малейшие нарушения при реализации нацпроекта.

Справка

На реализацию нацпроекта БКАД Новосибирской области до 2024 года выделят порядка 39 миллиардов рублей, из них 8,2 миллиарда - федеральные средства, 29,1 миллиарда - областные, также привлечены средства бюджетов муниципалитетов.

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