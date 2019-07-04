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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Кадр без продажной подготовки

Почему предприятия Алтайского края вынуждены сами заниматься подготовкой молодых специалистов
Текст: Сергей Зюзин
Российская газета - Экономика Сибири № 144(7902)
По мнению алтайских промышленников, прежде чем говорить о новой индустриальной революции, нужно решить ряд проблем, которые вообще тормозят развитие как таковое. Например, проблему неудовлетворительной подготовки кадров.
Чтобы стать востребованным выпускником, студенту нужно внимание будущего работодателя. Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости Чтобы стать востребованным выпускником, студенту нужно внимание будущего работодателя. Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Чтобы стать востребованным выпускником, студенту нужно внимание будущего работодателя. Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Фото: AP
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Об этом, в частности, шла речь на симпозиуме в Белокурихе, где представители бизнеса вместе с видными российскими учеными обсуждали перспективы региона в эпоху смены технологических укладов. При этом руководители местных производственных объединений и заводов предпочитали поднимать более актуальные темы.

- В крае нет системы "выращивания" штучных специалистов для промышленных предприятий, - заявил генеральный директор "Сибирской производственно-торговой компании" Альберт Лунев. - На рынке выпускников вузов сегодня можно найти "ширпотреб", не в обиду будет сказано Алтайскому государственному техническому университету, но нет специалистов, подготовленных так, как нам надо, которые нужны на ключевых позициях. Все-таки технический университет еще с советских времен ориентирован на массовую подготовку универсальных кадров, и он неплохо это делает до сих пор. Поэтому производственники затрачивают, по моим наблюдениям, слишком много усилий на то, чем не должны заниматься. Например, я массу времени и нервов отдал подготовке дессинатора для одного из наших предприятий.

Дессинатор - это проектировщик текстильных изделий. И список других штучных профессий растет. Предприятиям приходится вкладывать серьезные ресурсы в подготовку молодых кадров.

- Мы всеми правдами и неправдами внедряем своих специалистов на заводы за рубежом, чтобы они учились тому, чему не учат у нас, - признает Альберт Лунев. - Некоторые сотрудники повышали квалификацию в рамках президентской программы подготовки управленческих кадров. Но статистика получается интересная: за десять лет подготовили пятерых, четверо ушли, один из них потом вернулся. Итого: двоих - нам, троих - чужим дядям. Можно, конечно, сделать вывод, что мы мало платим и плохо удерживаем. Но проблема все-таки в другом. Полагаю, что наша высшая школа готовит молодых специалистов с завышенной самооценкой и отсутствием способности к самокритике. Мое поколение в институтах учили многому, но не учили "продавать себя". А сейчас, видимо, учат. Молодой человек приходит на производство и начинает не с того, чтобы показать, на что он способен, что знает и умеет, а с "программного" заявления: "Я стою столько-то".

Эксперт затронул еще одну наболевшую проблему.

- Нас пытаются заставить провести обязательную переподготовку кадров за наши же деньги, хотя законодательно прописано, что это дело добровольное. Реальной пользы она не принесет, но кто-то за наш счет прилично заработает. Считаю это категорически неправильным. Не надо навязывать - мы сами решим, когда пришло время заняться переподготовкой своих кадров.

Однако вину за отсутствие штучных выпускников наряду с вузами должны разделить сами хозяйственники.

Фото: Анатолий Белоногов
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- Предприниматели не заказывают конкретный набор компетенций для студентов прямо с первого курса, в лучшем случае это происходит к третьему курсу, - отметил научный руководитель Российского экономического университета им. Плеханова, доктор экономических наук Сергей Валентей. - Заказать - значит, заплатить. Выходит, платить не хотите? Или не знаете, что будет с вашим предприятием через несколько лет?

Впрочем, кадры - не единственная проблема, о чем напомнил гендиректор Барнаульского завода автоформованных термостойких изделий Артем Шамков.

- Предприятиям с еще советской инфраструктурой создать конкурентный на современном рынке продукт на основе устаревших технологий практически невозможно. Им нужна пошаговая стратегия модернизации через федеральные программы импортозамещения и субсидирования затрат. Такая стратегия является во многих случаях единственно возможной.

Наглядный пример - завод, который возглавляет Шамков. В 2017 году он выступил инициатором создания Барнаульского химического кластера.

В июне прошлого года, в рамках программы импортозамещения, был открыт новый цех по выпуску безасбестовых колодок для грузовых автомобилей, автобусов и прицепов иностранного производства. В сентябре 2018-го руководство завода защитило кластерный проект в минпромторге РФ.

Бюджетные места в российских вузах сокращать не будут

- Импортозамещение стало для предприятия не просто важным этапом развития производства, но и необходимым шагом в реализации экспортного потенциала, - уверен Артем Шамков. - Сегодня мы плотно работаем с Российским экспортным центром над тем, чтобы нам субсидировали сертификацию продукции на рынке ЕС. У нас есть и технология, и продукция, способные заинтересовать европейского потребителя. Однако появился тренд на сворачивание программ, ставших эффективными инструментами модернизации отечественной промышленности. Восемь постановлений федерального правительства о субсидировании различных отраслей промышленности в части железнодорожных перевозок, приобретения инжинирингового программного обеспечения и ряда других направлений признаны утратившими силу. Часть других постановлений утратят силу с 2020 года. Сузилась сфера действия постановления правительства РФ N 41 (от 28.01.2016 "Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения". - Прим. ред.). Но все прекрасно знают, что недостаток инвестиционных средств - основной фактор, сдерживающий инновационное развитие. Постановление правительства о субсидировании части затрат на модернизацию производства было для производителей серьезной финансовой поддержкой при обновлении основных фондов.

В ряде отраслей промышленности - химической, электронной, станкостроении - отмечаются технологические прорывы. Но это движение снизу не носит системный характер. Чтобы обеспечить технологический рывок на уровне страны, без которого мы останемся на обочине технологической революции, нужна продуманная и четко прописанная государственная программа. Такова общая позиция алтайских промышленников.

Прямая речь

Александр Суриков, экс-губернатор Алтайского края, бывший посол России в Беларуси:

- Одно дело строить прогнозы роста ВВП, а другое - создавать его. Роль государства в развитии промышленности первична, что бы там ни говорили про бизнес. Государство должно сформулировать идеи, цели и задачи.

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