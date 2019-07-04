Так называемая "мусорная" реформа стала одной из наиболее популярных тем обращений россиян к президенту в ходе недавно прошедшей прямой линии. В частности, видеовопрос из Омска касался начислений в квитанциях за вывоз отходов. Но огромное число обращений осталось за кадром. Как показывает практика, больше всего сибиряки негодуют из-за нехватки мусорных контейнеров. Впрочем, в каждом регионе есть своя специфика и свои проблемы.

Например, жители села Таврическое все той же Омской области в начале июня этого года письменно обратились к главе государства по поводу роста, как ни удивительно, санкционированных свалок. Оказалось, что здесь за неимением контейнеров просят собирать мусор попросту в мешках. Во всяком случае, таблички на таких свалках гласят: "Место временного накопления ТКО от населения". Такие "временные места" заполонили поселок.

- Мы действительно приучаем людей приносить мусор туда, где будут организованы контейнерные площадки. Оттуда регоператор вывозит мешки на полигоны, - пояснил министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов.

По словам чиновника, специальные площадки и контейнеры появятся в Таврическом, как и в большинстве других населенных пунктов региона, к концу августа 2019-го. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 300 миллионов рублей, а всего регион нуждается почти в 3,5 тысячи площадок и примерно вдвое большем количестве мусорных баков. Кстати сбор мусора в мешках организован не только в Омской области, но и в Республике Алтай - правда, там, по заверению местных властей, жители за этот только спасибо говорят.

- С каждым домовладением заключается договор: жители накапливают мусор в мешках у себя во дворах, а машина по графику забирает их. Это решает проблему и у сельского населения пользуется большей популярностью, чем централизованные контейнеры, - отмечает замминистра регионального развития республики Виктор Емельянов. - По нашим подсчетам, чтобы оборудовать населенные пункты контейнерами, нужно около 130 миллионов рублей. Но в прошлом и этом годах было выделено лишь 25 миллионов.

Стоит отметить, что в республике лишь четверть населения обеспечена контейнерами, и решить проблему меньше чем за три года едва ли получится.

Такая ситуация характерна не только для села.

- Жители Красноярска обращаются по вопросу оборудования контейнерных площадок по двум адресам на улице Дружбы - 12 и 27. Им подготовили ответ: сначала будет определен объем финансирования, до 20 января 2020 года - сформирован и направлен в правительство края пакет документов для получения субсидии, а срок выполнения - до 1 октября 2020 года. Да улица Дружбы за это время зарастет мусором. Так мы новую систему обращения с отходами не запустим никогда, - отметил полпред президента в СФО Сергей Меняйло.

Действенным подспорьем в ближайшее время должен стать механизм, который предполагает, что восемьдесят процентов затрат на закупку и установку контейнеров в регионах будет оплачиваться из средств федерального бюджета. Согласно анализу публично-правовой компании "Российский экологический оператор", регионы нуждаются в 750 тысячах контейнеров. Исходя из средней цены в тринадцать тысяч рублей, общий объем финансирования, который требуется для решения этой задачи, - 9,7 миллиарда рублей.

Кстати, федеральный центр поможет и с созданием сортировочных комплексов. Эта помощь также будет не лишней, учитывая, что в Сибири к 2024 году предстоит создать не менее 115 объектов сортировки и переработки ТКО, построить десятки полигонов.

- Порядок предоставления льготного финансирования, который находится на утверждении в правительстве, предполагает выделение средств на строительство мусоросортировочных комплексов и объектов переработки отходов на срок до 15 лет по ставке пять процентов годовых. При этом доля частных инвестиций должна составлять от 10 до 20 процентов, - пояснил советник гендиректора ППК "Российский экологический оператор" Сергей Королев. - Мы уже получили более полусотни заявок из СФО на строительство таких объектов, их общая сумма - примерно 23 миллиарда рублей.

К слову, лучше всего проработаны заявки от Новосибирской и Кемеровской областей. Вопрос отнюдь не праздный - в большинстве сибирских регионов срок службы существующих полигонов подходит к концу. А пятая часть уже не соответствует современным нормам.

- Мы проанализировали 167 объектов размещения ТКО на территории СФО, включенных в федеральный реестр, и из них 32 введено в эксплуатацию еще до 1995 года. То есть там не проводилась государственная экологическая экспертиза, и полигоны строили с учетом действовавших в то время правил, а точнее, при почти полном их отсутствии, - подчеркивает замглавы Росприроднадзора Амирхан Амирханов. - Неудивительно, что к этим объектам приковано большое внимание и жителей, и надзорных органов. Они должны быть приведены в соответствие требованиям сегодняшнего дня.

Для этого тоже нужны большие вложения. Между тем регоператоры отмечают серьезные недоимки по оплате услуги по обращению с ТКО. В регионах СФО задолженность - от сорока до нескольких сотен миллионов рублей, а собираемость остается на уровне шестидесяти-восьмидесяти процентов. В частности, в Кемеровской области долги перед местным оператором превышают 415 миллионов рублей.

Между тем

По мнению представителей Росприроднадзора, без строительства новых полигонов сибирские регионы скоро ждет мусорный коллапс. Как отметил Амирхан Амирханов, уверенными в этом плане могут чувствовать себя, пожалуй, только томичи - в регионе мощностей полигонов при расчетной заполняемости хватит примерно на 45 лет. В Хакасии они исчерпают себя примерно через десять лет, в Омской области - через пятнадцать. А вот, например, в Алтайском крае остаточная вместимость свалок - менее пяти миллионов тонн, хотя в год на них поступает около 2,3 миллиона тонн. То есть два года - и лимит исчерпан. Примерно такая же ситуация в Новосибирской области - здесь существующих полигонов хватит почти на три года. В Республике Алтай до коллапса осталось менее двух лет. Близок он и в Иркутской области.