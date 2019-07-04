Для борьбы с пожарами в Красноярском крае вызовут искусственные осадки

Самолет АН-26 "Циклон", оснащенный спецоборудованием для вызова искусственных осадков, вновь вылетел на север Красноярского края, где горят леса на площади более 44,3 тысяч гектаров. Вчера он работал в Кежемском и Богучанском районах.

По словам Дмитрия Селина, заместителя руководителя ФБУ "Авиалесоохрана", в настоящий момент там сложились оптимальные условия для работы "Циклона" - сформирована плотная облачность. Стрельба с высоты 5 км по облакам пиропатронами с йодистым серебром запускает сложные атмосферные процессы, результатом которых становится дождь. Интенсивность осадков зависит от плотности облаков, чем они гуще, тем сильнее ливень. Для труднодоступных территорий искусственные осадки - один из самых эффективных способов борьбы с огнем.

Напомним, со 2 июля в Красноярском крае введен режим ЧС. На утро 4 июля в регионе зарегистрировано 40 очагов возгораний. На их ликвидацию направлено 880 пожарных и спецтехника.