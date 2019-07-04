В Иркутске введен режим повышенной готовности из-за паводка

В Иркутске введен режим повышенной готовности в связи с предупреждением Иркутского гидрометцентра о повышение уровня воды в некоторых реках на юге области. Об этом сообщили в пресс-службе иркутской городской администрации.

По данным синоптиков, ливневые дожди прошли в горах Хамар-Дабана, что может привести к подъему реки Иркут. В частности, в пригороде областного центра поселке Тибельти ожидается повышения уровня воды до 281 сантиметров при том, что критическая отметка в этой местности находится на 320 сантиметрах.

В черте Иркутска в возможную зону подтопления попадают часть домов в поселках Горького и Селиваниха на берегу Иркутска. А также жилые территории вдоль речек Кая - в частности, микрорайон Мельниково, и Ушаковка - Копай, улица Вилюйская, ближайшие садоводства.

Все оперативные службы Иркутска переведены в режим повышенной готовности. Увеличено количество диспетчеров Единой диспетчерской службы Иркутска.

На Иркуте выставлен круглосуточный пост мониторинга уровня воды. Подготовлены водоналивные дамбы, семь тысяч мешков с песком, тяжелая техника, автобусы для возможной эвакуации жителей. Утверждены пункты временного размещения - школы, лицеи, курорт "Ангара". МУП "Комбинат питания" обеспечит горячее питание.