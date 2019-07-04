В Иркутской области из-за паводков госпитализировали 313 человек

Более двух тысяч человек, оказавшихся в зоне затопления, обратились за медицинской помощью, сообщает Интерфакс со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Иркутской области. Из них 313 госпитализировано, в том числе 57 детей.

По информации врачей, работающих в эти дни в Тулуне и Нижнеудинске, обострение хронических заболеваний - самая частая причина для принятия решения об оказании медицинской помощи взрослым пациентам в условиях стационара.

- Много жалоб на высокое давление, боли в сердце, - отмечает "РГ" источник в медицинских кругах. - Состояние некоторых пациентов требует постоянного наблюдения специалистов.

Госпитализация, в зависимости от степени тяжести состояния пациентов, производится в ближайшие медицинские учреждения, а также в профильные центры Иркутска и Братска. Эвакуация осуществляется силами "Медицины катастроф"

Кстати:

В территориях, разрушенных стихией, сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка. По информации регионального минздрава, В ближайшие сутки будут развернуты 150 инфекционных коек на базе больниц Тулуна, Нижнеудинска и Тайшета. Начата вакцинация населения от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии. Необходимые вакцины доставлены санавиацией, работают 44 прививочные бригады.