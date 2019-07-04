В Иркутской области завели дела на чиновников в связи с наводнением

Прокуратура Иркутской области возбудила административное дела против мэра Тайшетского района и главы Шелеховского муниципального образования. Сотрудники ведомства считают, что чиновники не обеспечили защиту от паводка должным образом.

К подобным мерам органы юстиции прибегли после проверки, которая показала нарушения в действиях чиновников на подтопленных территориях.

Дела возбуждены по части 1 статьи 20.6 КоАП РФ (Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а равно невыполнение требований норм и правил по предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного или социального назначения). Материалы направлены в суд.

Кроме того, в адрес главы Шелеховского муниципального образования и мэра Тайшетского района внесены представления об устранении нарушений закона. Оба документа находятся на рассмотрении.