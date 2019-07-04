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04.07.2019 20:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярске проверят данные о детях, живших в антисанитарных условиях

Полиция Красноярска проверяет информацию очевидцев о двух малолетних детях, которые месяц жили в небольшой пристройке в антисанитарных условиях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое управление МВД.

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Как уточнили в ведомстве, с заявлением в полицию обратились журналисты. Об ужасных условиях содержания детей представителям СМИ рассказали очевидцы. По их словам, двое детей в возрасте двух с половиной и пяти лет жили в маленькой пристройке два на два метра, расположенной на территории частного сектора.

Ранее телеканал ТВК разместил сюжет о  трех детях, которые жили в полуразрушенном сарае с чужим мужчиной. Сарай не был оборудован водой и светом. Утверждалось, что туда их привел отец, обещал вернуться, но пропал. По данным журналистов, дети не умеют разговаривать. Отмечалось, что соседка неоднократно вызывала полицию, однако представитель МВД опроверг агентству данную информацию. По его словам, сообщения о данном происшествии к правоохранителям ранее не поступали.

Сейчас детей изъяли и передали в соцучреждение. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о лишении родительских прав.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск
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