В Омской области из-за переувлажнения почвы ввели режим ЧС

Нынешний полевой сезон приготовил омским аграриям очередной неприятный сюрприз - непрерывным потоком полились дожди. В одной из декад июня норма осадков была превышена в семь раз. В связи с переувлажнением почвы в пяти районах Омской области объявили режим чрезвычайной ситуации. На очереди - еще девять.

Аномальное количество осадков в регионе выпадает третий год подряд. Прошлая весна была хуже некуда, и полеводы надеялись, что в этом сезоне погода изменится к лучшему. Да и синоптики обнадеживали, и поначалу благоприятные прогнозы подтверждались.

Аграрии планировали раньше, чем обычно, завершить посевную. На полторы тысячи тонн больше приобрели элитных семян, на две тысячи тонн - минеральных удобрений. Финансовая и техническая готовность оказались выше, чем год назад, поэтому начали в хорошем темпе. Однако в конце мая зарядили дожди.

- В ряде районов они превысили месячную норму в два-три раза. Поднялись грунтовые воды. Регион начал тонуть, - сообщил корреспонденту "РГ" региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Дрофа. - К концу мая подтопленными оказались двенадцать-пятнадцать тысяч гектаров пашни, а спустя неделю площадь выросла в три раза. Июнь показал новый рекорд: в некоторых районах осадков выпало в семь раз выше нормы. И техника встала.

В Называевске и Тюкалинске вода поднялась почти на полтора метра. В Саргатском районе озеро Лебяжье, расположенное в километре от дороги, разлилось да самого ее края.

- И вода продолжает прибывать. В придорожном кювете течение как в настоящей реке, - утверждает местный механизатор Николай Фоломкин.

В Щербакинском поселении, где из-за дождей слилось несколько озер и болот, под водной гладью оказались и дороги, и поля. На Тару, помимо воды, обрушился еще и град величиной с голубиное яйцо. Всего в зоне подтопления оказалось 52 тысячи гектаров пашни. Общий план посевной не выполнен и на двадцать процентов.

- В целом в яровом севе не задействовано около ста тысяч гектаров, - констатирует Николай Дрофа. - Понимая, что сроки ушли, там, где это возможно, мы будем заменять посевы скороспелыми культурами, ячменем, однолетними травами. Но пока вода не дает работать в поле.

Между тем в связи с затянувшейся прохладной и влажной погодой у аграриев начались и другие проблемы. Стали интенсивно проявляться болезни растений - как зерновых, так и овощных культур. Рапс поедают вредители, нива зарастает сорняками. Далеко не на каждое поле проедешь, а сельскохозяйственная авиация, которая выручала земледельцев в прошлом веке, сегодня в Омской области практически отсутствует. Поэтому власти мобилизуют частные предприятия, подключает всех, кого можно.

Еще одна проблема, вызванная переувлажнением, - это утяжеление почвы. Чернозем, занимающий восемьдесят процентов пашни, в условиях постоянной влаги уплотняется. От этого страдает корневая система. Растения, не получая питания, чахнут. Если проехать по трассе вдоль полей, видно, что всходы желтые, серые, белые. Значит, посевы могут пропасть. Впрочем, если погода исправится (как в прошлом году), их можно спасти.

Тем временем в пяти районах Омской области введен режим ЧС. Это дает возможность хозяйствам реабилитироваться за невыполнение показателей перед государством, и, если посевы застрахованы, в случае их гибели можно претендовать на компенсацию.

Впрочем, уровень агрострахования в регионе оставляет желать лучшего, хотя спрос на услугу растет. По данным Национального союза агростраховщиков (НСА), за последний год страховая сумма выросла в шесть раз, но главным образом за счет поголовья скота. Растениеводы же не проявляют заметной активности. И такое происходит не только в Прииртышье, но и в Иркутской, Новосибирской областях, Красноярском крае.

- В целом потенциал развития рынка агрострахования еще не раскрыт ни в одном субъекте РФ, - констатирует президент НСА Корней Биждов. - Надеемся, что ситуацию изменят поправки в закон об агростраховании с господдержкой, которые вступили в силу 1 марта этого года. Теперь у сельхозпроизводителей есть возможность оформлять не комплексную страховку, а по отдельным рискам: ранние заморозки, аномальные осадки, засуха. Это поможет снизить финансовую нагрузку на хозяйства и сделать страхование более целевым и доступным.

А как у соседей?

Аномальное количество осадков, значительно превышающее средние многолетние нормы, стало причиной введения режима ЧС в пяти районах Новосибирской области - Убинском, Венгеровском, Татарском, Усть-Таркском и Чановском. Как сообщил на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко, в июне там выпало 2-3,5 среднемноголетней нормы осадков, из-за чего наблюдается значительное переувлажнение почвы. Список территорий, где объявлена ЧС, в ближайшее время могут пополнить Каргатский, Чулымский, Здвинский и Северный районы.