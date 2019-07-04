Дожди в Приангарье не приведут ко второй волне паводков

Холодный фронт, приход которого в Иркутской области ожидается со дня на день, вызовет кратковременные дожди. Однако количество прогнозируемых осадков не вызовет вторую волну паводков, заявил начальник ФГБУ "Иркутское УГМС" Азат Насыров.

По его словам, уровень воды в реках постепенно понижается и все дальше уходит от критических значений. Азат Насыров также отметил, что на основании прогнозов принимаются решения, исключающие развитие негативных сценариев.

- Гидрометцентр сообщил о возможном повышении уровня воды в Иркуте до максимальных меток, и уже приняты меры, позволяющие исключить риск подтопления прибрежных территорий: с 4 по 6 июля уменьшен сброс воды через плотину Иркутской ГЭС.

Насыров призвал население региона смотреть прогноз погоды на официальном сайте ФГБУ "Иркутское УГМС"﻿, подчеркнув, что этот его составляю квалифицированные синоптики на основании данных сети метеостанций по всей России.