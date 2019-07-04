В Сибири придумали, как спасти машины от износа

Ученые из Томска и Иркутска создали вибрационный стенд для имитации тряски. Он повысит надежность и безопасность работы различного оборудования.

Авторами проекта стали сотрудники Томского политехнического университета и Иркутского национального исследовательского технического университета.

По словам ученых, работа любого оборудования сопровождается случайной вибрацией. Это опасное явление нередко к усиленному износу и разрушению деталей машин. Вибрация также способствует выходу из строя аппаратуры и автоматики.

- Компактный и простой вибрационный стенд на основе гидравлического привода создан для определения виброустойчивости элементов технологического оборудования, - цитирует РИА Новости доцента отделения контроля и диагностики Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности НИ ТПУ Бориса Мойзеса.

Одно из достоинств разработки - гибкий трубопровод, передающий управляющее воздействие на испытательную платформу с объектом тестирования.