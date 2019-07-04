В Сибири создали ветрогенератор для нагрева воды без электричества

В лабораториях проблем энергосбережения и термогазодинамики Института теплофизики Сибирского отделения РАН разработали ветрогенератор, который нагревает жидкость, используя тепловую энергию. Как говорят ученые, обычно, чтобы получить теплую воду с использованием ветряка, сначала нужно выработать электричество.

- Устройство, которое спроектировали сибирские ученые, может превращать механическую энергию вращающегося ветряка в тепловую, минуя дополнительные этапы преобразования энергии, - сообщил изданию СО РАН "Наука в Сибири" главный научный сотрудник ИТ Виктор Терехов.

По данным ученых, эффективность ветрогенератора, производящего электричество, не превышает 40 процентов. У новой установки КПД составляет практически 100 процентов.

По словам старшего научного сотрудника ИТ СО РАН Александра Назарова, такие устройства пригодятся в частном доме или на даче.

- Особенно эффективны они будут в местах, куда трудно подвести электричество - вдоль автотрасс, на отдаленных фермах и стойбищах, - говорит ученый.

Экспериментальная установка представляет собой два цилиндра, в каждом из которых есть набор каналов. Система помещается в емкость со специальной вязкой жидкостью. Цилиндры вращаются в противоположные стороны под действием ветряка (в лабораторных условиях его заменяет электрический привод), создавая цилиндрические каналы с взаимно движущимися стенками. Поток жидкости в них становится неоднородным, возникают вихри, которые повышают эффективность получения тепловой энергии. Разогретая во вращающихся цилиндрах жидкость поступает в теплообменник, где передает тепловую энергию воде. В результате получается подогретая вода, которую можно использовать для хозяйственных нужд и отопления помещений. При скорости ветра четыре метра в секунду установка способна нагреть воду до 60 градусов Цельсия примерно за час.

- У нас есть предварительная договоренность насчет создания ветрогенератора с факультетом летательных аппаратов Новосибирского государственного технического университета. Будем надеяться, что разработкой заинтересуются инвесторы, - говорит Александр Назаров.

Справка "РГ"

По данным организации Wind Europe, в прошлом году в Европе с помощью ветрогенераторов было произведено 14 процентов всего электричества. Больше всего - в Дании (41 процент), Ирландии (28 процентов) и Португалии (24 процента). В России на 1 января 2019 года суммарная мощность электростанций, работающих на энергии ветра, составила 0,08 процента от всех электростанций.