С 1 июля этого года в Томске начал действовать так называемый "вечерний" тариф на проезд в общественном транспорте. Теперь с 21:00 пассажиры должны покупать билет за 25 рублей вместо 21. Для пенсионеров сделано исключение - они, как и в дневное время, будут ездить по льготному тарифу: 18 рублей в автобусах и маршрутках, 16 рублей - в трамваях и троллейбусах.

Новая норма могла бы вступить в силу еще в начале года, она была заложена распоряжением мэра об общем повышении тарифов, которое глава города подписал в декабре 2018-го. Однако тогда Иван Кляйн наложил мораторий на "вечерний" тариф, отложив его до второго полугодия. Кстати, с 1 июля городские автобусы должны принимать и безналичный расчет.

Идея специального тарифа появилась из-за участившихся жалоб горожан: после девяти вечера автобусы приходится долго ждать. Перевозчики оправдывались тем, что из-за низкой загрузки работать по вечерам невыгодно, предложили поднять тариф до 30 рублей днем и до 35 в вечернее время.

Управление муниципального заказа и тарифной политики мэрии урезало аппетиты перевозчиков, и в итоге городская тарифная комиссия одобрила максимальную стоимость проезда на уровне 22 рубля днем и 25 вечером. Мэр своим распоряжением снизил дневной тариф еще на рубль.

Повышение стоимости проезда накладывает на перевозчиков обязательства обновить автобусный парк и повысить качество работы персонала. Но главным требованием стало приведение в норму интервалов ожидания автобусов. Теперь за их количеством на линии будут следить специалисты муниципального "Центра организации и контроля пассажироперевозок" с помощью системы ГЛОНАСС - ее отключение на борту будет считаться нарушением.

- Ежедневно на улицах Томска, согласно муниципальным контрактам, курсируют 565 автобусов. Примерно такое же количество нужно сохранить на линии в вечернее время, в крайние рейсы с конечных остановок автобусы должны отправляться не раньше, чем в 22:30, - подчеркивает вице-мэр Владимир Брюханцев.

Тем временем

Арбитражный суд Томской области частично удовлетворил иск департамента городского хозяйства мэрии к бывшему перевозчику по муниципальному автобусному маршруту N 20 в размере 631 тысячи рублей. Сумма беспрецедентная - ранее, по словам чиновников, подобные штрафы не превышали десяти тысяч. Иск в арбитражный суд поступил от городских властей в январе этого года - они обвиняли перевозчика в систематическом неисполнении муниципального контракта.

В частности, проверки показали, что работники компании "Союз Автотранс" неоднократно нарушали интервалы движения, не выводя на линию необходимое количество транспорта, а при перевозке использовались автобусы старше десяти лет. Кроме того, некоторые автобусы не были снабжены аптечками, огнетушителями, знаками аварийной остановки.