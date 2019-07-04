В Магасе появится парк в виде орнамента с "умными" скамейками

В столице Ингушетии в этом году создадут парковую зону в виде древнего ингушского орнамента с инновационными скамейками, водоемами и кафе.

Центром парка станет городская площадь Алания. Как рассказал мэр Магаса Беслан Цечоев, проект победил в конкурсе Министерства строительства России.

Под территорию отдыха отведено семь гектаров земли. Парк будет иметь необычные элементы. Помимо традиционных клумб, водоемов, кафе, в нем установят инновационные объекты. Например, лавочки - с подогревом в зимнее время и другими интересными функциями: они будут "раздавать" Wi-Fi и заряжать телефон.

- Работы по созданию парка идут полным ходом в соответствии с проектом, и к концу года вся эта красота будет украшать столицу, - заверили в мэрии.

Ранее в Магасе началась закладка вишневого сада, в котором будет более 1076 деревьев. Цифра выбрана не случайно. Столько лет исполнилось городу в этом году. Как известно, Магас, в переводе "город солнца", построен на месте древнего поселения с одноименным названием.