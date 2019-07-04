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04.07.2019 15:14
Проект: В регионах

В Магасе появится парк в виде орнамента с "умными" скамейками

Текст: Алена Ларина (Магас)
В столице Ингушетии в этом году создадут парковую зону в виде древнего ингушского орнамента с инновационными скамейками, водоемами и кафе.
Фото: Елена Онегина Фото: Елена Онегина
Фото: Елена Онегина

Центром парка станет городская площадь Алания. Как рассказал мэр Магаса Беслан Цечоев, проект победил в конкурсе Министерства строительства России.

Фото: REUTERS
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Под территорию отдыха отведено семь гектаров земли. Парк будет иметь необычные элементы. Помимо традиционных клумб, водоемов, кафе, в нем установят инновационные объекты. Например, лавочки - с подогревом в зимнее время и другими интересными функциями: они будут "раздавать" Wi-Fi и заряжать телефон.

- Работы по созданию парка идут полным ходом в соответствии с проектом, и к концу года вся эта красота будет украшать столицу, - заверили в мэрии.

Ранее в Магасе началась закладка вишневого сада, в котором будет более 1076 деревьев. Цифра выбрана не случайно. Столько лет исполнилось городу в этом году. Как известно, Магас, в переводе "город солнца", построен на месте древнего поселения с одноименным названием.

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