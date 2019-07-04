Маркo Мюллер возглавит жюри на кинофестивале "Балтийские дебюты"

В Светлогорске Калининградской области 6 июля начинается XVI Международный кинофестиваль "Балтийские дебюты". Его организатор - продюсерский центр «ВГИК-Дебют», а президент - ректор ВГИКа имени С.А. Герасимова Владимир Малышев.

В конкурсной программе фестиваля традиционно участвуют молодые кинематографисты стран Балтийского региона. В международный конкурс нынче отобрали десять фильмов. Из Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Польши, Литвы, Германии, Эстонии, а "Юморист" Михаила Идова - совместное производство России, Латвии, Чехии. Некоторые картины впервые будут показаны в России.

В российской части конкурса восемь лент. Среди участников - Анна Пармас, Григорий Добрыгин, недавно успешно выступивший на "Кинотавре", Мария Агранович, Тимофей Жалнин, Александр Золотухин ("Мальчик русский" - один из лучших фильмов 2019 года), Ольга Зуева и другие.

Председатель жюри международного конкурса - Марко Мюллер, возглавлявший фестивали в Венеции, Роттердаме, Локарно. В жюри вошли финский продюсер и сценарист Илкка Матила, программный директор Минского Международного кинофестиваля "Лicтапад" Игорь Сукманов, отборщик Венецианского кинофестиваля, кинокритик Алена Шумакова.

Председатель жюри российского конкурса - писатель и драматург Юрий Поляков, председатель редакционного совета "Литературной газеты". В команде - актер и режиссер Александр Галибин, продюсер Екатерина Филиппова, актриса Анна Чурина (комедия "Любовницы" Елены Хазановой с участием Чуриной в программе "Премьеры года").

Несколько фильмов о войне, блокадном и послевоенном Ленинграде. В программе "Премьеры года" драмы "Донбасс. Окраина" Рената Давлетьярова, "Коридор бессмертия" Федора Попова, "Дылда" Кантемира Балагова. В программе спецпоказов - "Сестренка" члена жюри Александра Галибина.

Режиссер и художник мультипликационного кино Станислав Соколов 6 июля расскажет о своей работе "Гофманиада", покажет "фильм о фильме". Мастер-класс "Режиссура игрового кино" даст 7 июля Владимир Хотиненко.

Для юных зрителей - программа "Мир анимации", в ней около 40 новых мультфильмов.

Традиционно есть и концертная программа "Балтийских дебютов": джаз, современная музыка, известные исполнители. Состоятся концерты Монеточки (9 июля) и Петра Налича (10 июля). На церемонии закрытия фестиваля 12 июля выступит легендарный Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема.

Всемирно известный музыкальный коллектив представит программу "Музыка из кинофильмов и мюзиклов".

Справка "РГ"

Кинофестиваль "Балтийские дебюты" проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Калининградской области, администрации Светлогорска. Его ежегодно посещают более 25 000 жителей и гостей региона.