Набиуллина назвала главные ограничения для экономики России

Российская экономика сейчас в целом защищена от внешних рисков, а ее развитие тормозят в основном внутренние причины. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге.

По ее словам, текущие экономические условия явно не похожи на рисковый сценарий, поскольку цены на нефть сейчас выше ожидаемых и Россия продолжает быть интересной для глобальных рынков капитала. Кроме того, российская экономика защищена от всплесков волатильности в том числе благодаря низкой инфляции и бюджетной политике правительства, сказала Набиуллина. Поэтому, по ее мнению, внешние риски не являются главной угрозой для роста ВВП.

Одновременно темпы роста российской экономики очень низки, бизнес пока не видит перспектив, доходы населения практически не растут, и граждане слабо чувствуют, что достигнутая макростабильность дала им лучшее качество жизни, подчеркнула Набиуллина. Увеличить потенциал российской экономики можно только за счет структурных преобразований, считает глава ЦБ. Преобразования, по словам Набиуллиной, должны обеспечить перераспределение финансовых и трудовых ресурсов в сферы с большей производительностью и создающие повышенную добавленную стоимость.

Главный же фактор для позитивных изменений - кардинальное улучшение инвестиционного климата, сказала Набиуллина. По ее словам, нужно создавать стимулы для предпринимателей, поскольку экономический рост создает не государство, а бизнес. При этом частные инвестиции - это не дешевые кредиты в госбанках, а акционерный капитал и собственные средства бизнеса, которыми они готовы рискнуть для развития и получения прибыли, добавила глава ЦБ. Готовность взять на себя такой риск зависит именно от инвестклимата, добавила Набиуллина.

По словам Набиуллиной, улучшение инвестклимата не сводится к сокращению административных барьеров. Нужна защита частной собственности, независимые суды, развитие человеческого потенциала, перечислила она. "Эти слова мы произносим практически в неизменном виде много лет. Сначала они казались правильными, потом общим местом, потом обращение к теме инвестиционного климата стало казаться "пустыми словами" чиновников, а теперь похоже на крик отчаяния", - заключила Набиуллина.

Ранее Банк России снизил прогноз по росту ВВП в 2019 году. Теперь ЦБ ожидает, что экономика вырастет не на 1,2-1,7 процента, а на 1-1,5 процента.

По данным Росстата, в первом квартале российский ВВП в годовом выражении вырос только на 0,5 процента. Минэкономразвития ожидает, что экономика в 2019 году поднимется на 1,3 процента.