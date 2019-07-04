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04.07.2019 09:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Раненбургское застолье: лучшие гастрономические фестивали страны

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Названы десять самых популярных гастрономических фестивалей июля нынешнего года. В топ попал и фестиваль "Морошка" в Вологодской области.

Фото: Алексей Михайлов/РГ
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Рейтинг составило аналитическое агентство ТурСтат. За основу взяты результаты анализа посещаемости и уникальности июльских гастрономических событий. В первую пятерку вошли уличные фестивали еды в Липецкой, Владимирской, Рязанской, Ростовской областях и в Татарстане.

В Липецкой области - это "Раненбургское застолье", которое состоится 27 июля 2019 года в Чаплыгине. В городском парке в печах, на кострах, вертелах и мангалах приготовят фирменные угощения по старинным рецептам, включая пирог с символикой фестиваля, который с каждым годом становится на один метр больше.

13 июля в Суздале Владимирской области состоится Праздник Огурца, фестиваль Малины пройдет 20 июля в Новоселках Рязанской области, фестиваль "Донская уха" в Кургане Ростовской области соберет всех 6 июля, а яичный праздник "Скорлупино" в Пестрецах рядом с Казанью - 20 июля.

В Вологодской области в Тотьме фестивальные дни "Морошки-2019" продлятся с 16 по 21 июля. Туристам предложат блюда северорусской кухни - сиченики, саламат, кислуху на квасу, обрядовое печенье, рыбники, ягодники, квас из морошки.

В десятку знаковых гастрономических фестивалей вошли также "Всэ будэ смачно!" - Романово, Алтайский край, состоится он 20 июля, керченский День рыбака - 13-14 июля, форум "Тувинская баранина" - город Кызыл, также в эти дни и фестиваль "Вишневарово". Праздник пройдет в Уварово Тамбовской области с 12 по 13 июля.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
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