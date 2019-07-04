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04.07.2019 14:57
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Первые обладатели электронной визы приехали в Калининградскую область

Текст: Ульяна Вылегжанина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Первым иностранцем, приехавшим в Калининградскую область по электронной визе, стала гражданка Польши. Об этом сообщила руководитель регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова. Обладательница электронной визы пересекла границу вечером 3 июля через российско-польский автомобильный пункт пропуска.

- Следом, по информации пограничного управления ФСБ России, несколько иностранцев приехали в Калининградскую область по электронным визам с литовской стороны, - отметила Анна Иванова. - То есть режим начал свою полноценную реализацию. За трое суток подано уже более двух тысяч заявок.

Фото: iStock
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Напомним, упрощенный визовый режим для иностранцев в Калининградской области начал действовать 1 июля. Он распространяется на граждан 53 государств.

Помимо стран, жители которых получили возможность приезжать по электронным визам в дальневосточные регионы, для Калининградской области в этот перечень внесли 35 европейских государств. Среди них - Польша и Литва, граничащие с российским эксклавом. А также Латвия, Эстония, Германия, Чехия и другие страны, расположенные в нескольких часах езды от Янтарного края.

Электронная виза выдается бесплатно. Максимальный срок оформления - четыре календарных дня, независимо от выходных и праздников. Гражданам 53 стран не требуется приглашений или подтверждений - достаточно заполнить заявление на сайте консульского департамента МИД РФ и прикрепить цифровую фотографию.

- Сейчас министерство по культуре и туризму Калининградской области продолжает пиар-кампанию этого режима. Ожидаем определенного подъема не только с точки зрения привлечения туристов, но и с точки зрения развития бизнес-связей, гуманитарных связей, - подчеркнула Алла Иванова.

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