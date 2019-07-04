Петербуржцы определят концепцию арт-парка на проспекте Добролюбова

В Петербурге заработала интернет-площадка для голосования за лучшую концепцию арт-парка, который появится вместо судебного квартала возле проспекта Добролюбова. Топонимическая комиссия города рекомендовала дать новому пространству историческое название "Тучков буян", но конечное слово остается за петербуржцами.

Портал разработал городской союз архитекторов. На сайте будут представлены варианты названия нового арт-пространства, а также проекты его концепции.

То, что решение о том, каким будет парк, должны принимать горожане, заявил врио губернатора Северной столицы Александр Беглов на своей странице "Вконтакте". Действующий глава города отметил, что интерес петербуржцев к объекту велик, и необходимо создать такое наполнение парковой зоны, которое нужно горожанам.

Сейчас на портале представлено 24 варианта названий будущего парка. Все они были отобраны из предложений горожан, которые ранее озвучивались в обращениях к городским властям. На данный момент лидирует название "Тучков буян", за него проголосовали более 90 процентов пользователей. На втором месте вариант "Парк Лихачева".