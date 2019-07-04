Семь человек пострадали в Калининграде в ДТП с автобусом

В Калининграде сотрудники полиции выясняют обстоятельства, при которых на улице Киевской пассажирский микроавтобус столкнулся с иномаркой. Пострадали семь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Травмы получили шестеро пассажиров микроавтобуса, а также водитель автомобиля Opel.

По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что иномарка, проезжая под мостом, выехала на встречную полосу.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют причины, по которым водитель автомобиля Opel нарушил правила дорожного движения.