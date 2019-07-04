Старорусская библиотека получит новую книгу художника Павлика Лемтыбожа

Известный петербургский художник Павлик Лемтыбож поддержал благотворительную акцию "Городу Достоевского - книга в подарок", его новая книга "Неко Млеко Молоко" отправится в Старорусскую городскую библиотеку.

"Неко Млеко Молоко" - уже пятая книга Лемтыбожа и вторая, изданная в творческом содружестве с московским дизайнером Даниилом Малкиным. Соавторы называют ее книгой-экспериментом, которая выпущена "на правах абсурдной концессии и по велению сердца" и предназначена "для пользы человека, имеющего стремление в никуда, равно как и для особого времяпрепровождения того, кто в таковом стремлении уже преуспел".

Книга составлена из рисунков и текстов Павлика Лемтыбожа - одного из ярких представителей художественной секты "КОЛХУИ" ("КОЛдовские ХУдожникИ"). Причем, многие из этих текстов давно утратили авторство и живут самостоятельной жизнью в интернете в качестве мемов и статусов, перейдя в категорию народного творчества: "Гости - это которые ходят по домам и возле которых надо сидеть и разговаривать? Не хочу, чтобы гости", "Бабы придуманы на земле, чтобы портить", "Хватит ерунду думать, думай о будущем - как все", "Мы говорим "ало", а пишем "алло". Мы приукрашиваем" ...

Книга, поделенная на три части (по числу слов в названии), постепенно - от главы к главе - исследует различные возможности погружения в авторский художественный язык. Меняются интонации, образы выходят за рамки иллюстраций сначала на страницы книги, а потом и вовсе в городскую среду. Глава "Млеко", например, проиллюстрирована фотографиями стен и заборов, на которых органично, как граффити, появляются узнаваемые рисованные человечки Лемтыбожа.

Павлик Лемтыбож искренне считает редкой удачей и их знакомство с Даниилом Малкиным, и полное совпадение взглядов на предмет: "Неко Млеко Молоко" - не есть набор текстов, это слияние двух концепций: моей концепции имитации Времени и его концепции имитации Пространства".

В этом удивительном пространстве вымышленные герои - гимназистки, Катя-самокатя, академики, генералы - органично соседствуют с историческими персонажами, Пушкин ведет диалоги с воздухом, Иван Грозный играет в шахматы с Борисом Годуновым … В эти семантические эксперименты автор "зашивает" собственные философские размышления о мире, о сути вещей и отношений:

...Сегодня, друг мой, я думал про стихи. И вот что имею сказать: если отделывать и утюжить стихи, как, например, штаны, то в результате и будут штаны, хотя бы мы их не ждали…

... Еще хочу сказать тебе, что мир не состоит из частей. Потому что если бы мир состоял из частей, то он давно бы рассыпался…

Кстати, в книге есть и "достоеведческие" страницы, навеянные, как признается сам автор, знакомством с дневниками Анны Григорьевны Достоевской. "Есть такой распространенный метод - использовать знаковые фигуры для озвучивания своих недовольств, довольств и чувствований голосами знаковых персон.

"Тогда с автора и взятки гладки", - с юмором объясняет концепцию Лемтыбож и признается, что рад возможности подарить свою книгу городу Достоевского:

- Для меня Федор Михайлович - писатель неисчерпаемый, а романы его - удовольствие, которое сложно с чем-то сравнить.

Из книги "Неко Млеко Молоко":

***

Из домов идут дымы,

из дымов идут домы.

Так и мы: внутри снаружи

и внутри снаружи мы.

***

Ика и Кока смотрели в окно.

Ика давно. И Кока давно.

Рядом тянулась труба водостока.

Ика потрогал.

Потрогал и Кока.

***

Я хочу бежать под кров

слышишь грамотей

в самый верхний из миров

верхний мир детей

Справка "РГ"

Акция "Городу Достоевского - книга в подарок" организована "Российской газетой" и газетой "Старая Русса" при поддержке журнала "Звезда". Ее цель - оказать всемерную поддержку Старорусской городской библиотеке имени Ф.М. Достоевского в преддверии празднования 200-летия великого писателя.

Акция заключается в сборе и передаче в фонды библиотеки научно-популярной, художественной, мемуарной, справочной, детской литературы и документальной прозы, с тем чтобы в фондах было представлено все книжное многообразие мира, в том числе и с точки зрения географии.

Задача акции - сделать небольшую районную библиотеку популярным местом живого интеллектуального общения.

Акция продлится весь 2019 год - в это время на базе Старорусской городской библиотеки будут организованы и проведены встречи с известными литераторами, актерами и общественными деятелями.

Итоги акции будут подведены в Старой Руссе 11 ноября 2019 года - в день рождения Ф.М. Достоевского и "Российской газеты". К акции уже присоединились известные писатели - журналисты "РГ" Николай Долгополов, Павел Басинский, Лев Данилкин, Владимир Снегирев, Валерий Выжутович, а также президент

Федерации дзюдо Санкт-Петербурга, заслуженный тренер России Михаил Рахлин, Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, Коми республиканская типография из Сыктывкара, Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого, рок-музыкант, лидер легендарного "Наутилуса" и группы "Ю-Питер" Вячеслав Бутусов, фронтмен группы "Калинов мост" Дмитрий Ревякин, председатель Калининградского городского Совета депутатов Андрей Кропоткин, Псковское региональное отделение Союза писателей России, Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге, оргкомитет Международного фестиваля балета Dance Open, председатель Государственного Совета Республики Коми Надежда Дорофеева, скульптор Григорий Ястребенецкий, владелец галереи Kunsthandel Zechling Вернер Цeхлинг (Австрия), Нарынская гимназия №2 имени Чкалова (Киргизия), Гатчинская школа №9 (Ленинградская область), вологодский писатель Андрей Малышев, петербургский писатель и журналист Анатолий Аграфенин, журналистка и писательница из Перми Любовь Соколова, член Союза художников России и преподаватель Художественно-промышленной академии имени Штиглица Маргарита Широковских, предприниматели Старой Руссы Валерий Васильев, Алексей Лойкуц.

Кстати

"Российская газета" обращается к издателям, писателям и поэтам всей России с призывом поддержать акцию "Городу Достоевского - книга в подарок". Мы готовы передать библиотеке вашу книгу с дарственной надписью и автографом. Телефон петербургской редакции: 8(812) 449-65-45.