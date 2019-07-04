В Ленинградской области раскрыли витаминный картель

Сотрудники антимонопольной службы в Ленинградской области раскрыли картельный сговор при поставках витаминов.

Как сообщают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), два общества с ограниченной ответственностью вступили в сговор при участии в одиннадцати аукционах на поставку витаминно-минеральных комплексов для бюджетных учреждений здравоохранения. В результате конкурентной борьбы практически не было. Это позволило одному ООО заключить контракт со снижением начальной максимальной цены не более двух процентов, а в некоторых случаях снижение цены оставило всего полпроцента.

Компании заподозрили в сговоре сотрудники организации "Питание и общественное здоровье". Специалисты ФАС, изучив результаты аукционов, подтвердили отсутствие конкурентной борьбы. Кроме того, выяснилось, что заявки от обеих фирм поступили с одного IP-адреса. Стало известно и то, что между счетами этих компаний проводились транзакции.

Ответчики вину свою не признали: подачу заявок с одного IP-адреса представители компаний назвали совпадением, финансовые взаимоотношения между фирмами отрицали, а также ссылались на изначально низкие начальные максимальные цены контрактов. Тем не менее, Ленинградское УФАС признало оба ООО виновными в заключении антиконкурентного соглашения. По словам врио заместителя руководителя Ленинградского УФАС Руслана Абейдуллина, собранные доказательства в полной мере доказывают сговор.