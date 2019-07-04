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04.07.2019 20:53
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Стильная коробочка

В Петербурге премьера "Мертвых душ"
Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(7903)
Театр имени Ленсовета выпускает премьеру - 7 июля покажут "Мертвые души", сочинение по одноименной поэме и другим текстам Гоголя. Это первая самостоятельная режиссерская работа актера Романа Кочержевского, работавшего в качестве ассистента Юрия Бутусова, экс-худрука театра, на его спектаклях.

Со школьных лет всем известно: отставной чиновник Павел Иванович Чичиков посещает помещиков со своей странной просьбой о купле-продаже "мертвых душ". Коробочка, Плюшкин, Собакевич, Манилов, Ноздрев... Но в "Мертвых душах" Кочержевского и компании все по-новому. Герои из другого времени: вместо домов помещиков - квартиры с телевизорами. Актеры одеты в костюмы из 70-х годов ХХ века, звучит современная музыка.

Фото: Пресс-служба комитета по строительству Санкт-Петербурга
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Порой непонятно, кто есть кто. Чичикова играет то Федор Пшеничный, то вдруг Виталий Куликов (он же - Собакевич), то Сергей Перегудов (он же - Ноздрев). Разве что Плюшкин узнаваем. Блестяще играет его ведущий актер труппы Сергей Мигицко. У Анны Ковальчук роль Настасьи Коробочки. Красивая молодая женщина, стильная, глаз не оторвать. Текст тот же, но у Гоголя - Настасья Петровна "женщина пожилых лет".

- Коробочку я репетировала и показывала, еще когда училась в институте. Но это была привычная бабулька в чепце, - рассказала актриса. - В режиссуре Романа Кочержевского соединилось то, что я люблю в профессии: классический текст и театр живой, современный.

Кроме самих "Мертвых душ" в спектакле есть фрагменты из "Вия", "Шинели", "Записок сумасшедшего", "Старосветских помещиков".

- Все это помогало мне разобраться в персонажах. Хотелось найти другой угол зрения, - объяснил режиссер.

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