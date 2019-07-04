В Петербурге День семьи отметят оперой о Петре и Февронии Муромских

В Санкт-Петербурге канун Дня семьи, любви и верности отметят мировой премьерой: на сцене Александринского театра пройдет грандиозное оперное действо "Сказание о Петре и Февронии Муромских". Единственная в своем роде постановка, посвященная покровителям православного супружества, приурочена ко дню их памяти, который отмечается 8 июля и объединен с государственным праздником - Днем семьи. Спектакль будет показан всего один раз 7 июля.

Более ста артистов, уникальные костюмы, в числе солистов - лучшие молодые голоса Северной столицы, победители международных оперных конкурсов. А еще в проекте участвуют оперный хор Михайловского театра и большой симфонический оркестр "Таврический"... Но главное - музыка, которая была создана специально для этой постановки.

Основное, чего добивались авторы проекта, - уйти от "сувенирности", бытового прочтения жития святых в стиле а ля рюсс. И автор либретто Людмила Разумовская, и продюсер проекта Наталья Орлова, и режиссер-постановщик Ольга Маликова очень хорошо сознавали: добиться этого, взяв за основу повесть Ермолая (Еразма) Прегрешного, написанную в XVI веке по заданию митрополита Макария как поучение правящим князьям, очень непросто. Хотя бы потому, что аутентичной музыки средневековой Руси до наших дней не сохранилось. И для того чтобы музыкальная основа точно воссоздавала образ и звукопись давно минувших времен, была устроена специальная "зимняя школа". В течение нескольких дней молодых композиторов, пожелавших участвовать в проекте, вводили в исторический контекст. А потом победители конкурса духовной музыки "Роман Сладкопевец" прислали устроителям свои работы.

- И тут мы поняли, что не все они могут стать оперой, - признается заведующая кафедрой древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Екатерина Смирнова. - Были очень удачные куски у Андрея Микиты (Москва), Наталии Варламовой (Казань), Александра Видлишки (Болгария). Они и составили основные фрагменты оперного действа. Но не хватало некоей объединяющей темы. И тогда мы решили включить в музыкальную ткань "Исайя, ликуй!" Владимира Мартынова - духовное произведение, посвященное таинству венчания.

Главные роли исполняют солисты Михайловского театра Софья Файнберг и Александр Кузнецов. Есть в спектакле еще один важный персонаж: сказитель, который играет на старинных гуслях и ведет повествование о житии святых, - его роль исполнит художественный руководитель ансамбля "Сирин", фольклорист Андрей Котов. Зрелищность постановки усиливают декорации, а костюмы воссоздают облик ушедшей эпохи. Художник-постановщик оперы, ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Иван Глазунов признается, что, придумывая их, он опирался на русскую иконопись.

- Повесть о Петре и Февронии - не обычная житийная литература, - подчеркивает Екатерина Смирнова. - Многие не избегают соблазна прочесть ее только как историю счастливого замужества, этакую "древнерусскую Золушку". На самом деле это история борьбы двух умов - светского и стремящегося к святости.

Кстати

Прямую трансляцию оперного действа можно будет увидеть на портале Культура.РФ.