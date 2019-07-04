Новости

Танкистов Балтийского флота научили подводному вождению 13:38
Умер актер Артуро Фернандес 13:34
Максим Акимов одобрил концепцию электронного паспорта 13:33
В Ленинградской области раскрыли витаминный картель 13:33
Прокуратура проверила воду в Каскаре после обращения жителей к Путину 13:31
ВЦИОМ: Больше половины россиян любят целоваться 13:30
Собянин рассказал об идеологии программы "Мой район" 13:28
Козловский завершил съемки фильма о Чернобыле и назвал дату премьеры 13:27
Минтруд разъяснил ситуацию со списком запрещенных для женщин профессий 13:17
Турист из Прикамья чудом выжил после нападения слонов в Замбии 13:04
Ветер перевернул лодку с рыбаком юго-востоке Москвы 13:00
Под Саратовом трое рабочих погибли при очистке канализации 13:00
Выставка картин Мунка в Москве продлит часы работы 12:59
Минобороны Беларуси назвало причину ЧП во время фейерверка 12:59
Звезда "Кухни" Ирина Темичева упала на съемках в голодный обморок 12:52
В столичных природных парках покажут бесплатное кино 12:48
Квартал красных фонарей переедет на окраину Амстердама 12:48
В Москве построят десять новых канатных дорог 12:45
Вышел трейлер российского фэнтези со Шварценеггером и Джеки Чаном 12:44
Вышел трейлер нового "Пиноккио" 12:33
Голикова рассказала о сокращении численности населения малых городов 12:32
Сколько россияне потратили на покупку новых машин 12:30
В Петербурге мамы, не получающие алименты, не будут платить за детсад 12:22
Сергей Шойгу назвал причину гибели подводников 12:19
Под Саратовом юноша погиб в ванной от удара током 12:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
В "РГ" обсудят первый этап выпуска косаток и белух в Охотское море
В "РГ" обсудят первый этап выпуска косаток и белух в Охотское море
04.07.2019 12:22
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Петербурге мамы, не получающие алименты, не будут платить за детсад

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов внес изменения в закон "Об образовании в Санкт-Петербурге", сообщает официальный сайт Смольного.

Статья 9 этого закона предусматривает, что размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных детских садах устанавливается правительством Санкт-Петербурга. В свою очередь статья 18 Социального кодекса Санкт-Петербурга определяет категории детей, в отношении которых родительская плата не взимается.

В смоленском детсаду обнаружили сторожа-повара

Изменения в статье 9 Закона вносятся в целях дополнительной социальной поддержки неполных семей, которые не относятся к указанным в документах льготным категориям. Так внесенные поправки устанавливают отсрочку родительской платы в государственной образовательной организации, реализующей программы дошкольного образования.

Отсрочка предоставляется однократно на три месяца в отношении детей из неполной семьи в случае, если на ребенка не поступают алименты в течение трех и более месяцев. Неисполнение решения суда об уплате алиментов на ребенка явится основанием для отсрочки платы за детсад.

Решение об отсрочке принимается образовательной организацией на основании ходатайства родителя (законного представителя) ребенка.

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Право Гражданское право Общество Семья и дети Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Заявление МИД Великобритании о Крыме вызвало недоумение у Москвы
Владимир Путин озвучил условие переговоров с Киевом
Пушков раскритиковал желание Украины помешать России в ПАСЕ
Обещанные Трампом танки оказались ржавыми и без стволов
Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД