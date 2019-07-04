В Петербурге мамы, не получающие алименты, не будут платить за детсад

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов внес изменения в закон "Об образовании в Санкт-Петербурге", сообщает официальный сайт Смольного.

Статья 9 этого закона предусматривает, что размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных детских садах устанавливается правительством Санкт-Петербурга. В свою очередь статья 18 Социального кодекса Санкт-Петербурга определяет категории детей, в отношении которых родительская плата не взимается.

Изменения в статье 9 Закона вносятся в целях дополнительной социальной поддержки неполных семей, которые не относятся к указанным в документах льготным категориям. Так внесенные поправки устанавливают отсрочку родительской платы в государственной образовательной организации, реализующей программы дошкольного образования.

Отсрочка предоставляется однократно на три месяца в отношении детей из неполной семьи в случае, если на ребенка не поступают алименты в течение трех и более месяцев. Неисполнение решения суда об уплате алиментов на ребенка явится основанием для отсрочки платы за детсад.

Решение об отсрочке принимается образовательной организацией на основании ходатайства родителя (законного представителя) ребенка.