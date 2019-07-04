В Петербурге откроют новую дорогу к Ладожскому вокзалу

В Петербурге к 25 августа будет сдан участок улицы Гранитной от Новочеркасского проспекта до Ладожского вокзала, об этом сообщил врио губернатора Петербурга Александр Беглов во время посещения площадки, где сейчас завершаются работы.

Как отметил действующий глава города, этот участок улицы Гранитной имеет очень большое значение для жителей, живущих на правом берегу в Невском районе Петербурга. Благодаря новой дороге транспорт сможет подъезжать к вокзалу со стороны Новочеркасского проспекта.

На самом вокзале находится вход на станцию метро "Ладожская", ежедневно ею пользуются десятки тысяч человек, многие ездят с пересадками и новый выезд позволит им быстрее добираться до подземки.

О продолжении улицы Гранитной говорилось давно, более того, полгода назад участок должны были сдать, но подвели подрядчики - при создании проекта несколько лет назад они не учли проходящие под участком подземные коммуникации. Проект пришлось переделывать, сроки работ сдвинулись.

Сейчас достройка участка дороги ведется форсированными темпами, движение по участку может быть открыто не 1 сентября, как следовало из обновленного плана, а 25 августа. Готовность объекта оценивается в 94 процента.

Стоит отметить, что при строительстве использованы новейшие методы и самые современные материалы, которые позволяют увеличить срок эксплуатации дорожного покрытия с четырех до 12 лет. Сам процесс укладки асфальта контролируется специальной передвижной лабораторией.