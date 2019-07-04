В Петербурге открыли фонтан "Мальчик и гуси"

В Санкт-Петербурге на проспекте Королева после ремонта открылся фонтан "Сказки детства", в народе более известный как "Мальчик и гуси". Таким образом программа "Фонтан для горожан" начала воплощаться в жизнь.

Напомним, минувшей весной в Петербурге был проведен опрос о том, какие неработающие фонтаны необходимо восстановить в первую очередь. Больше всего голосов набрали три: "Мальчик и гуси", фонтан в Любашинском саду и фонтан в саду имени 30-летия Октября. "Мальчик и гуси" стал первым отремонтированным и введенным в действие (к слову, на него проголосовало 18,6 тысячи человек). Фонтан будет работать в режиме пуско-наладки ежедневно с восьми часов утра до одиннадцати вечера.

Во время церемонии открытия юные жители Приморского района вместе с вице-губернатором Максимом Шаскольским "включили" фонтан, трижды повернув символический ключ.

Как отмечают в пресс-службе Смольного, работы были выполнены с опережением срока. Ремонт начался 29 мая и должен был закончиться только к сентябрю, но фонтан "Мальчик и гуси" заработал значительно раньше. За месяц с небольшим специалисты "Водоканала" разобрали старую конструкцию, проложили новые водопроводные и канализационные сети, подключили насосное оборудование и энергосберегающие светильники, установили новый коллектор, а также отремонтировали скульптуру с мальчиком и гусями. В Смольном подчеркивают, что работы были проведены не за счет бюджета, а исключительно благодаря оптимизации расходов "Водоканала".

В ближайшее время петербургские власти намерены восстановить все разрушенные городские фонтаны.