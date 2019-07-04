В Петербурге пассажир избил кондуктора троллейбуса

В Петербурге агрессивный пассажир избил кондуктора троллейбуса. Пострадавшая была госпитализирована, сообщает "Горэлектротранс".

ЧП произошло маршруте №3. В салон вошел юноша, на вид ему около 18 лет. Молодой человек стал странно себя вести: приставал к пассажирам, пытался вырвать билеты у кондуктора. На остановке "Финляндский вокзал" кондуктор вышла из салона, чтобы сообщить о странном поведении пассажира водителю.

Юноша вышел вслед за кондуктором и ударил ее по лицу кулаком.

Сотрудники "Горэлектротранса" вызвали на место происшествия наряд полиции и скорую помощь.

В ведомстве отмечают, что не намерены оставлять ситуацию без внимания. Уже подано заявление в полицию, нападавшего ищут.

Также, как рассказали "РГ" в пресс-службе "Горэлектротранса", получено много сообщений от пассажиров общественного транспорта. Юношу со странным поведением регулярно видят в городских троллейбусах и трамваях. По данным "РГ" также этот пассажир регулярно ездит на автобусах в Московском районе Петербурга.

Молодой человек проявляет агрессию к кондукторам и пассажирам. Часто он ездит с матерью, но та остается безучастной к действиям своего сына.