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03.07.2019 18:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Донор, которого ждут

В Петербурге построят два высокотехнологичных детских медцентра
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 144(7902)
Опыт ведения регистра доноров костного мозга, наработанный петербургским НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой, будет использован при разработке федерального законопроекта о создании Национального регистра костного мозга. Об этом стало известно в ходе рабочего визита заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой в Санкт-Петербург.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

- Сейчас министерство здравоохранения приступило к подготовке соответствующего законопроекта, - рассказала она. - Мы все-таки придерживаемся того, чтобы внести поправки в действующий закон об охране здоровья граждан. И визит связан с тем, чтобы посмотреть, как это работает на базе одного из учреждений, и понять, что необходимо для того, чтобы это развивалось в РФ более широко.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Отряд профессиональных доноров формируется в России

Новая законодательная инициатива позволит прежде всего усовершенствовать систему поиска доноров. В настоящее время существует Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова, созданный Первым Санкт-Петербургским государственным медицинским университетом имени академика Павлова в подведомственном ему НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии совместно с одним из благотворительных фондов. Официально в нем значится 100 618 доноров, однако этого недостаточно, считает директор НИИ имени Горбачевой Борис Афанасьев.

- Сколько нужно доноров - вопрос сложный, - отметил он в разговоре с Татьяной Голиковой и врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым. - Мы считаем, что хорошая цифра - 500 и даже 300 тысяч потенциальных доноров.

По словам директора клиники, в настоящее время примерно 40 процентов аллогенных трансплантаций (то есть пересадки от донора, костный мозг которого в максимальной степени генетически соответствует тканям реципиента) клиника производит с помощью российских добровольцев, в ближайшее время этот показатель планируется довести до 60 процентов. Ведение реестра для этого особенно важно, поскольку позволяет спасти жизнь пациента в тех случаях, когда родственная трансплантация невозможна. Как отмечают эксперты, совместимого потенциального родственного донора имеют не более 30 процентов нуждающихся.

Новая законодательная инициатива позволит прежде всего усовершенствовать систему поиска доноров

Сейчас в Петербурге ежегодно проводится около 400 трансплантаций костного мозга (ТКМ), в ближайшее время число подобных операций вырастет более чем вдвое - до тысячи. Способствовать этому будет в том числе строительство нового корпуса НИИ детской онкологии, где разместится клинико-реабилитационный центр. Как отметил врио губернатора Александр Беглов, он позволит не только удешевить возможности реабилитации пациентов, но и ликвидировать очереди на клинических койках.

Новая разработка позволит отказаться от трансплантации костного мозга

В ближайшее время в Петербурге также будет построен детский центр хирургии врожденных пороков развития и восстановительного лечения при Детской городской больнице N 1, который планируется включить в систему городской неонатальной службы. Новый специализированный комплекс на 250 коек объединит в себе все виды высокотехнологичной медицинской помощи детям и матерям, сейчас проект проходит согласование. Сметная стоимость нового центра составляет 6,5 миллиарда рублей, ежегодно в нем смогут получить медицинскую помощь не менее 15 тысяч человек.

Справка "РГ"

Вася Перевощиков, именем которого назван Национальный регистр доноров костного мозга, был одним из пациентов НИИ имени Горбачевой. Мальчик умер в 2015 году, так как донора для него подобрать не смогли. Родственники дали согласие на использование имени в названии регистра.

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