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04.07.2019 19:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге создадут галерею свадебных фотографий "Дочки-матери"

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге начали создавать онлайн-галерею свадебных фотографий "Дочки-матери".

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Суть проекта в сочетании парных снимков мам и дочерей в дни их бракосочетания. Как объясняют в комитете по развитию туризма, это позволит увидеть, как за последние десятки лет изменился образ невесты и эстетика свадебного торжества.

Фотоработы можно увидеть на официальном туристическом портале Visit-Petersburg и в одноименном сообществе "ВКонтакте".

Сравнивать снимки матерей и дочерей действительно очень интересно. Некоторые мало отличаются друг от друга, вплоть до того, что сделаны в одном и том же зале бракосочетания с одинакового ракурса. А некоторые - радикально разные.

Представители комитета по развитию туризма приглашают всех петербуржцев принять участие в проекте и поделиться снимками из семейного архива.

Справка "РГ"

Согласно статистике комитета по делам записи актов гражданского состояния Петербурга, за первый квартал этого года в Северной столице сыграли почти восемь тысяч свадеб, за второй квартал - больше одиннадцати тысяч, из них полторы тысячи - с женихом или невестой из другого государства.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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