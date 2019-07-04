В Санкт-Петербурге редакция "Родины" дала открытый урок истории

Для учителей истории многие публикации нашего журнала "Родина" становятся и подспорьем на уроке, и учебным пособием. А то и сценарием фильма, как это случилось в Перми: блокадные дневники школьников и учителей Ленинграда, напечатанные в январском номере "Родины", читают с экрана подростки из пермской школы N 1.

Для учителей истории публикации нашего журнала "Родина" становятся и подспорьем на уроке, и учебным пособием.