В Санкт-Петербурге редакция "Родины" дала открытый урок истории

Для учителей истории многие публикации нашего журнала "Родина" становятся и подспорьем на уроке, и учебным пособием. А то и сценарием фильма, как это случилось в Перми: блокадные дневники школьников и учителей Ленинграда, напечатанные в январском номере "Родины", читают с экрана подростки из пермской школы N 1.
Для учителей истории публикации нашего журнала "Родина" становятся и подспорьем на уроке, и учебным пособием.
Фильм "Зимняки" "Родина" показала на XI Международном педагогическом форуме "Современные технологии обучения: достижения, опыт, практика" в рамках открытого урока, который редакция журнала провела для педагогов страны. Журналисты и педагоги делились опытом, спорили, предлагали новые темы. Полуторачасовая дискуссия пролетела как один урок. А после звонка учителя выстроились в очередь, чтобы оформить льготную подписку на "Родину". К сожалению, для школьных библиотек такая статья расходов не предусмотрена...