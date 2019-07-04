В суши-баре Калининграда у поваров нашли сальмонеллез

В японском ресторане в центре Калининграда, где 13 посетителей заразились кишечной инфекцией, су-шеф и повар были носителями сальмонеллеза.

Такое заключение сделало региональное управление Роспотребнадзора по результатам эпидемиологического расследования групповой заболеваемости. 13 человек, поевших суши и роллы в этом заведении в период с 29 июня по 2 июля, обратились за медицинской помощью.

У всех зарегистрированы клинические проявления кишечной инфекции. 11 из клиентов ресторана госпитализированы в инфекционный стационар, остальные получают амбулаторное лечение.

Исследование материала от заболевших в течение нескольких часов определило, что это сальмонеллезная инфекция. Затем та же сальмонелла обнаружилась в пробах отобранной готовой и сырой продукции в ресторане. Носители инфекции выявлены и среди персонала, в том числе у су-шефа и повара, непосредственно приготовлявших пищу.

Накануне работа ресторана была приостановлена. Проверка выявила грубые нарушения санитарного законодательства, снято с реализации около 100 килограммов продукции без сопроводительных документов.