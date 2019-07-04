"Зенит" приобрел друга Халка

Бразильский защитник "Гамбурга" Дуглас Коста стал игроком "Зенита". Футболист подписал пятилетний контракт с российским клубом.

По информации официального сайта "Зенита", контракт Косты с клубом подписан на пять лет. Бразилец - олимпийский чемпион 2016 года. В том же году он дебютировал и за главную команду.

В Европу Коста перебрался в 2013 году. Транзитом из испанской "Гранады" он оказался в "Удинезе". Поначалу это была аренда, но итальянцы вскоре выкупили игрока. Однако первая попытка заиграть в Европе не удалась, и в 2014 году он вернулся на родину.

В 2016-м после успешной игры за "Атлетико Минейро" он перешел в "Гамбург". За этот клуб он провел 88 матчей, забил 3 мяча и сделал 9 результативных передач.

Скауты отмечают у левого защитника немало сильных качеств - цепкость, игра в прессинге, дриблинг.

"Благодарен "Зениту" за то, что мне выпала честь выступать за этот клуб. Благодарен Богу, всей своей команде и каждому, кто сделал возможным мое пребывание здесь. Хочу поблагодарить всех за гостеприимство, меня очень хорошо приняли - с первого моего шага на русской земле до этой секунды все было отлично. Я очень оптимистично настроен, верю в себя и надеюсь провести здесь отличное время и хорошо играть", - сказал Коста после подписания контракта.

Бразилец также рассказал с кем он советовался перед поездкой в Россию. "Конечно, прежде всего, мне пришло на ум имя Халка. Он мой друг, мы с ним давно знакомы. Первым делом я вспомнил о нем, ведь он жил и играл в Петербурге. Естественно, не мог не посоветоваться с ним, и он убедил меня в том, что это будет правильное решение, и что все будет здорово", - рассказал Дуглас Коста.