Дмитрий Полоз перешел из "Зенита" в "Сочи"

Нападающий сборной России Дмитрий Полоз стал игроком дебютанта Российской Премьер-Лиги - ФК "Сочи".

Нынешним летом слухи отправляли Полоза в "Ростов", с которым он проводил сбор в Австрии. При этом права на игрока принадлежали "Зениту" из Санкт-Петербурга. Петербуржцы в итоге отозвали игрока из стана ростовчан, а сутки спустя объявили о его переходе в "Сочи".

В составе "Зенита" Полоз провел 31 матч, забил три мяча и отдал пять результативных передач. Прошлый сезон Дмитрий на правах аренды провел в казанском "Рубине", где в 27 играх забил пять мячей.

Ранее "Зенит" и "Сочи" согласовали переходы двух игроков: защитников Ибрагима Цаллагова и Ивана Новосельцева. Цаллагов минувший сезон провел в аренде в "Рубине", появившись на поле 16 раз в рамках игр Российской Премьер-Лиги. Новосельцев также на правах аренды выступал ранее за "Анжи" и "Ростов", проведя 20 матчей в РПЛ и забив в них один гол.