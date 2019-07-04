Генерал-лейтенант из СК Музраев останется в СИЗО

Бывший глава следственного управления СКР по Волгоградской области генерал-лейтенант юстиции Михаил Музраев остается в следственном изоляторе "Лефортово". Мосгорсуд признал законным его арест по делу о подготовке теракта.

По решению Лефортовского суда столицы он находится под стражей до 10 августа. Но ни Музраев, ни его адвокаты не согласились с этим и пожаловались в вышестоящий суд. А Мосгорсуд постановил решение суда об избрании меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения.

О том, что именно инкриминируется Музраеву, ранее объяснила "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко. Она сообщила, что Музраев был задержан по делу о покушении на губернатора региона Андрея Бочарова. По информации ФСБ России, вместе с ним был задержан волгоградский предприниматель Владимир Зубков.

Следствие установило, что ночью 16 ноября 2016 года пятеро членов организованной преступной группы, лидером которой был Евгений Ремезов, проникли на территорию частного дома в Тракторозаводском районе Волгограда. И один из них при помощи легковоспламеняющейся жидкости попытался поджечь деревянную стену дома. Этот дом арендовал губернатор Волгоградской области Бочаров. Там он и проживал вместе с семьей. Во время поджога никто не пострадал. Пламя быстро погасили.

Следствие считает, что Музраев причастен к этому преступлению. А причиной покушения, по данным следствия, стало то, что еще в 2003 году предприниматель Евгений Ремезов на выгодных условиях заключил договор аренды почти 16,5 тысячи квадратных метров на главном муниципальном рынке города. Торговые площади он сдавал в субаренду частным торговцам, фермерам и мелким предпринимателям, и с этого имел большие доходы. А губернатор решил вернуть эти площади в муниципальную собственность. И добился этого через суды. А Ремезову, считает следствие, это не понравилось, и он якобы поручил членам возглавляемой им преступной группы устранить чиновника. Бизнесмен сбежал и объявлен в международный розыск. Он заочно обвиняется в убийстве, умышленном уничтожении или повреждении имущества, краже и причинении тяжкого вреда здоровью. Согласно информации ФСБ, еще трое из пяти причастных к преступлению были задержаны в 2017 году. Уточняется, что один скрылся в США, где сейчас отбывает наказание за преступление, совершенное на территории Штатов.