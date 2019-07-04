Глава Адыгеи выступил на форуме "Производительность 360"

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов выступил с докладом на федеральном форуме "Производительность 360", в котором он рассказал о реализации в регионе пилотного проекта "Бережливое правительство".

Республика Адыгея стала участником проекта в октябре 2017 года. На сегодняшний день в него вовлечены 33 организации. Они реализуют 117 проектов по следующим направлениям: государственное управление, управление имуществом, муниципальное управление, МФЦ, социальная защита, образование, финансы, экономика, здравоохранение, наука и культура. Качество процессов по отдельным показателям увеличилось в 20 раз.

"Вступая в этот проект, мы ясно представляли себе, для чего нам нужны бережливые технологии. Цель работы любого главы региона - улучшение качества жизни населения. Без экономического роста достичь этой цели весьма сложно, а без повышения производительности труда невозможен экономический рост", - отметил Мурат Кумпилов.

Глава РА подчеркнул, что успех в решении поставленных задач зависит от системной организации работы. Оргструктуру проекта в регионе возглавляет координационный совет. Республиканский проектный офис ведет организационное и методическое сопровождение. Проектные офисы призваны обеспечивать общее руководство и ведение проектов по отдельным сферам деятельности. Рабочие группы занимаются непосредственно их реализацией.

"Организовывая работу в проекте "Бережливое правительство", анализируя причины, влияющие на эффективность деятельности людей, мы пришли к выводу о необходимости формирования бережливого мышления как элемента традиционного менталитета. Думать, избегая потерь, стремиться к постоянному совершенствованию, проявляя заботу о человеке, - вот форма мышления, которая должна быть присуща современному человеку в нашей стране. В Адыгее мы сделали попытку создать такую систему формирования бережливого мышления, которая затрагивает все этапы развития человека", - сказал глава Адыгеи.

Формирование бережливого мышления начинается с детского сада, в средней школе набор преподаваемых инструментов расширяется. Особое внимание уделяется формированию бережливого мышления у детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Центральное место в формировании бережливого мышления занимает вуз. В Майкопском государственном технологическом университете создана первая фабрика процессов, внедрены специальные образовательные программы для студентов, содержащие лин-технологии, реализуются совместные проекты с общеобразовательными организациями, в том числе по работе с детьми с ОВЗ. МГТУ вошел в ассоциацию бережливых вузов, и сегодня его ректор Саида Куижева возглавляет эту ассоциацию.

Итогом поэтапного формирования бережливого мышления является применение лин-технологий на предприятии.

"Задача, поставленная президентом России, - ежегодное повышение производительности труда на 5 процентов. Мы хотим достичь этой цели, в том числе за счет сформированного мышления руководства и персонала. Сейчас мы создаем эталонные процессы в промышленности, сфере ЖКХ, транспорта", - отметил глава РА.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что регион ставит перед собой цель - до 2024 года вовлечь в систему формирования бережливого мышления весь сектор дошкольного и школьного образования. В Адыгее уже реализуются два проекта создания обучающих центров для педагогов и воспитателей.

В завершение глава РА выразил благодарность ГК "Росатом" за методическую и практическую помощь в подготовке специалистов, разработке обучающих модулей, а также в практическом сопровождении проектов.