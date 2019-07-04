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04.07.2019 22:25
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Краснодар" выиграл Кубок Матч Премьер

Текст: Максим Домчев
Футболисты "Краснодара" стали победителями завершившегося в Австрии Кубка Матч Премьер. В заключительном матче краснодарцы переиграли "Спартак" - 2:1.
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Турнир в Австрии завершался матчем команд, которые друг против друга играют результативно. Около недели осталось до старта сезона, и тренеры обеих команд выставили составы, наиболее приближенные к основным. Поклонники "Спартака" смогли с первых минут увидеть игру наследника Зе Луиша - Эсекьеля Понсе.

Забегая вперед, отметим, что аргентинец снова не оставил целостного впечатления, хотя и мог забить после розыгрыша стандарта. Однако после удара головой мяч, отскочив от земли, перелетел перекладину.

Фото: Михаил Синицын.
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Счет в матче открыли краснодарцы - Кристофер Ольссон одним пасом оставил всю оборону "Спартака" наблюдать за тем, как Руслан Камболов вгоняет мяч под перекладину.

Второй тайм подарил более интересную игру. "Спартак" отыгрался после того, как Зелимхан Бакаев с фланга сместился в штрафную и мощно пробил в ближний верхний угол.

Но радость "красно-белых" длилась недолго - ответная атака, и бразильский россиянин Ари изловчился подставить ногу под прострел с фланга.

Счет 2:1 до финального свистка не изменился. "Краснодар" выиграл все три матча и стал обладателем главного приза. Второе место у "Ростова", третьим стал "Спартак", а замкнул таблицу ЦСКА.

"Рады победить. Выигрывать приятно, но долго радоваться нельзя, - заявил в прямом эфире "Матч ТВ" главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев. - Впереди сезон, на данный момент мы - лучшие. Важно, что действия в центре поля с каждой игрой улучшались".

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