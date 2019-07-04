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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Мэр Симферополя предложила установить памятник цапле

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Глава администрации Симферополя Наталья Маленко предложила установить памятник цапле Симе, которая уже несколько лет живет в русле реки Салгир в городской черте.

Горожане озаботились судьбой одинокой птицы после начавшейся в июне реконструкции набережной и очистки русла реки. Изначально обсуждалась идея на время работ переместить цаплю в зоопарк, но позже ее решили не трогать, потому что птица адаптировалась к происходящему.

Фото: Илья Изотов/ РГ
В Симферополе началась реконструкция набережной Салгира

- Цапля Сима продолжает внимательно следить за ходом капитального ремонта набережной реки Салгир, - написала Наталья Маленко в Facebook. - Очень правильное решение было принято после многочисленных консультаций - оставить цаплю в покое и никуда не перемещать. Что характерно, ее абсолютно не смущает работающий рядом экскаватор. Удивительная птица!

Также Маленко сообщила, что поддерживает идею горожан по окончании капитального ремонта набережной увековечить Симу, как своеобразный символ реки Салгир.

- Например, можно разместить скульптуру прямо в русле недалеко от фонтана, который также будет отремонтирован, - предложила Маленко.

Общество Природа Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь
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