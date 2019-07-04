На Кубани трехлетняя девочка и двое взрослых погибли в ДТП

В четверг днем в Тбилисском районе Кубани произошла массовая дорожная авария, жертвами которой стали три человека. В числе погибших - трехлетний ребенок.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД России по Краснодарскому краю, это ДТП случилось примерно в 13.00 на автодороге Краснодар - Кропоткин. По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Mercedes из-за несоблюдения скоростного режима и дистанции допустил столкновение с впереди идущей легковушкой ВАЗ-21099, после чего ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров ВАЗ-21099 (в том числе трехлетняя девочка), погибли на месте. В больницы были доставлены двое пассажиров Mercedes, среди которых находится 12-летний ребенок.

По факту аварии сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.