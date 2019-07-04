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04.07.2019 22:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

Сотрудники следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СКР по Кубани возбудили в четверг уголовное дело по факту гибели четырехлетнего мальчика (ч.1 ст.109 УК РФ).

Фото: vk.com/id10262554
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Трагедия, о которой стало известно сегодня вечером, произошла накануне в районном городе Гулькевичи. Как говорится в сообщении, помещенном на официальном сайте следственного управления СКР по краю, в этот день 32-летняя жительница местного поселка Комсомольского вместе с двумя малолетними детьми (трех и четырех лет) находилась на территории аквапарка в городе Гулькевичи. По предварительным данным, около 19 часов женщина обнаружила четырехлетнего сына в одном из "бассейнов аквапарка без признаков жизни"

Прибывшие на место полицейские и врачи "скорой помощи" констатировали смерть ребенка.

По информации пресс-службы правоохранительного ведомства, сейчас время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. В ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям матери погибшего и сотрудников аквапарка.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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