Названы самые популярные курорты России для отдыха летом с детьми

Топ-10 самых востребованных российских курортов для отдыха с детьми летом-2019 возглавила Евпатория. Рейтинг составлен российским сервисом Tvil.ru по данным онлайн-бронирования жилья на июль и август этого года.

В десятку вошли семь крымских и три краснодарских курорта. За Евпаторией следуют Ялта, Сочи, Феодосия, Анапа, Алушта, Судак, Севастополь, Ейск и Алупка.

В этих городах аренда жилья для семьи с детьми стоит 2,3 до 3,9 тысячи рублей в сутки, а средняя длительность отдыха составляет 9-11 дней.

Самым дешевым курортом оказался Ейск на Азовском море - проживание в нем стоит 2,3 тысячи рублей в сутки. А самым дорогим - Ялта с ценой почти четыре тысячи за ночь.