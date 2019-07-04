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04.07.2019 15:37
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы самые популярные курорты России для отдыха летом с детьми

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: iStock rear view of baby girl playing at summer beach, Donegal, Ireland Фото: iStock
rear view of baby girl playing at summer beach, Donegal, Ireland Фото: iStock

Топ-10 самых востребованных российских курортов для отдыха с детьми летом-2019 возглавила Евпатория. Рейтинг составлен российским сервисом Tvil.ru по данным онлайн-бронирования жилья на июль и август этого года.

Фото: iStock
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В десятку вошли семь крымских и три краснодарских курорта. За Евпаторией следуют Ялта, Сочи, Феодосия, Анапа, Алушта, Судак, Севастополь, Ейск и Алупка.

В этих городах аренда жилья для семьи с детьми стоит 2,3 до 3,9 тысячи рублей в сутки, а средняя длительность отдыха составляет 9-11 дней.

Самым дешевым курортом оказался Ейск на Азовском море - проживание в нем стоит 2,3 тысячи рублей в сутки. А самым дорогим - Ялта с ценой почти четыре тысячи за ночь.

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