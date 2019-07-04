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04.07.2019 17:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые начали наблюдать за жизнью черноморских дельфинов с вертолета

Текст: Ирина Белова
Фото: Лев Федосеев/ТАСС Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Морская экспедиция, стартовавшая из Сочи, обследовала часть прибрежной акватории с вертолета Ми-8 с целью изучения черноморских дельфинов. Об этом сообщается в информации, помещенной на официальном сайте Института океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии наук.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Работы проводятся для мониторинга и сохранения морских млекопитающих.

Это уже второй сезон исследовательских работ, которые проводятся при поддержке крупной нефтяной компании. Первый состоялся в прошлом году. Комплексные работы по изучению дельфинов не проводились с 1980-х годов.

Как рассказала руководитель проекта кандидат биологических наук Вера Краснова, ученые собрали большой объем уникального материала о черноморских китообразных, однако для выработки конкретных рекомендаций по мониторингу и сохранению исследования должны быть регулярными.

По словам ученых, наблюдения проводятся за тремя видами китообразных - это афалины, белобочки и морские свиньи (азовки). Все они включены в красный список Международного союза охраны природы. Кстати, общая численность этих млекопитающих в естественной среде науке до сих пор неизвестна

Этим летом ученые собираются продолжить исследование в особой экономической зоне - до 180 километров от берега на участке между Адлером и Керченским проливом.

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