Ученые начали наблюдать за жизнью черноморских дельфинов с вертолета

Морская экспедиция, стартовавшая из Сочи, обследовала часть прибрежной акватории с вертолета Ми-8 с целью изучения черноморских дельфинов. Об этом сообщается в информации, помещенной на официальном сайте Института океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии наук.

Работы проводятся для мониторинга и сохранения морских млекопитающих.

Это уже второй сезон исследовательских работ, которые проводятся при поддержке крупной нефтяной компании. Первый состоялся в прошлом году. Комплексные работы по изучению дельфинов не проводились с 1980-х годов.

Как рассказала руководитель проекта кандидат биологических наук Вера Краснова, ученые собрали большой объем уникального материала о черноморских китообразных, однако для выработки конкретных рекомендаций по мониторингу и сохранению исследования должны быть регулярными.

По словам ученых, наблюдения проводятся за тремя видами китообразных - это афалины, белобочки и морские свиньи (азовки). Все они включены в красный список Международного союза охраны природы. Кстати, общая численность этих млекопитающих в естественной среде науке до сих пор неизвестна

Этим летом ученые собираются продолжить исследование в особой экономической зоне - до 180 километров от берега на участке между Адлером и Керченским проливом.