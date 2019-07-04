В Краснодаре загорелся крупный склад на площади 1,2 тыс квадратов

Спасатели ликвидируют пожар повышенного ранга, который вспыхнул сегодня в громадном складском помещении на улице Кореновской в столице Кубани. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, огонь распространился на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

Сообщение о ЧП поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в четверг в четыре часа утра. В 4.11 на месте происшествия прибыло первое подразделение МЧС. Выяснилось, что пылают уже 800 квадратных метров складских помещений. А так как существовала угроза распространения огня, то был объявлен повышенный ранг пожара.

Как говорится в информации, помещенной на официальном сайте ведомства, на тушение пожара подано 11 пожарных стволов: семь под названием "Дельта", три лафетных и один ствол-распылитель высокого давления. В 06.54 произошла локализация горения на площади 1200 квадратных метров.

На месте работает оперативная группа Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. В борьбе с огнем участвуют 70 человек и 21 единица техники.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.