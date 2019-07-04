В Крыму начнут ежемесячно выплачивать пособие на детей

Крым переходит от практики поквартальной выплаты пособий на детей к ежемесячным платежам. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РК.

Новый график выплат начнет действовать уже с июля и коснется в том числе матерей-одиночек.

- Ранее такая выплата осуществлялась один раз в квартал и составляла сумму за три месяца, - уточнили в министерстве.

Сумма поддержки на ребенка в семьях, доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленного в Крыму, составляет 600 рублей в месяц, на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов - 900 рублей в месяц, на ребенка одинокой матери - 1,8 тысячи рублей в месяц. В общей сложности на 62 936 детей в Крыму получают пособия 39 789 семей.