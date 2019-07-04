Видео: В Краснодаре у вокзала загорелась крыша жилой пятиэтажки

В Сети интернет появилось видео крупного пожара жилого дома, расположенного на улице Мира буквально в нескольких десятках метров от главного железнодорожного вокзала Краснодара. По данным МЧС, огнем охвачено уже 500 квадратных метров крыши и чердачных помещений здания. По словам очевидцев, пострадало несколько человек, хотя экстренные службы эту информацию опровергают.

На место ЧП прибыли пожарные расчеты и спасатели. Также к горящему зданию приехал мэр Краснодара Евгений Первышов.

"Сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме поступило примерно в 12.40, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Установлено, что горит кровля дома. Жильцы эвакуированы из здания. В тушении пожара задействованы 24 машины и 84 сотрудника МЧС и противопожарной службы. В том числе развернуто четыре ствола класса "Дельта", которые применяют для борьбы с огнем в таких случаях".

По данным МЧС, пострадавших нет.