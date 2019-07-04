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04.07.2019 09:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Заявление МИД Великобритании о Крыме вызвало недоумение у Москвы

Текст: Александр Ленин

Призыв МИД Великобритании обеспечить международным наблюдателям в области прав человека доступ "в незаконно аннексированный Крым" вызывает недоумение у Москвы. Об этом рассказали в посольстве РФ в Лондоне.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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"Оставляя за скобками тему "незаконной аннексии" - позиция России по этому вопросу хорошо известна, - хотели бы отметить, что Республика Крым открыта для посещения любыми иностранными и международными делегациями, как и вообще любыми иностранными гостями, наравне со всеми другими регионами нашей страны", - говорится на официальном сайте российской дипмиссии в Соединенном Королевстве.

Сотрудников посольства России крайне удивил призыв Форин оффиса. "Усматриваем в нем очередную попытку недобросовестного использования проблематики прав человека со стороны британских коллег", - подчеркнули наши дипломаты.

Напомним, что 3 июля на сессии Совета по правам человека ООН британский МИД призвал Россию обеспечить международным наблюдателям в области прав человека доступ "в незаконно аннексированный Крым".

Добавим, что Крымский полуостров вошел в состав РФ в марте 2014 года по итогам всенародного референдума.

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